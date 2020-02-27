Выходные в Туле: 28 февраля - 1 марта

Чем занять себя, пока не настал день поедания блинов, песен и плясок? В программе выставка собак, Всероссийская лыжная гонка, новый тульский экопроект, музыка на любой вкус и спектакль по пьесе Вуди Аллена.

Мы уже писали, где и как пройдут масленичные гулянья, теперь подробнее остановимся на том, что еще интересного ожидается на выходных.

Концерты

Когда: 28 февраля, пятница, 20.00

Где: Concert Hall, Тула, ул. Фридриха Энгельса, 70

Цена: 900 р., на двоих — 1600 р., на дискотеку после концерта вход свободный.

В Concert Hall состоится концерт Мары. Рок-певица представит своим поклонникам новый сингл «Свет» и все главные песни. Мара стала известна широкой публике после трека «Самолёты», который прозвучал в эфире «НАШЕго Радио» в 2003 году. В 2018 году певица выпустила альбом «Русская звезда» жесткий, манифестный, призывный и объединяющий.

После концерта начнется рок-дискотека с диджеем «НАШЕго Радио» Сергеем Градовым.

Когда: 29 февраля, суббота, 19.00

Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2

Цена: 1400−2000 р.

В субботу в Тулу приезжает «Парад звёзд 80-х» — проект, в котором примут участие не клавишники и гитаристы, а только громкие имена «золотых» составов ретро-коллективов.

На сцене выступят любимцы публики, которые в 80-х годах прославились на весь СССР:

Сергей Беликов — заслуженный артист России, экс-солист ансамблей «Самоцветы», «Аракс»;

— заслуженный артист России, экс-солист ансамблей «Самоцветы», «Аракс»; Анатолий Алешин — солист рок-группы «Аракс» и экс-солист ВИА «Веселые ребята»;

— солист рок-группы «Аракс» и экс-солист ВИА «Веселые ребята»; Евгений Войнов — экс-солист ВИА «Синяя птица» 80-х;

— экс-солист ВИА «Синяя птица» 80-х; Виктор Аникиенко — автор-исполнитель, экс-солист ВИА «Пламя»;

— автор-исполнитель, экс-солист ВИА «Пламя»; Михаил Долотов — экс-солист «Песняры» (ООО под управлением Л. Борткевича)

Когда: 29 февраля, суббота, 17.00

Где: Тульская областная филармония им. И. А. Михайловского

Тула, проспект Ленина, 51

Цена: 2300 р.



В субботу ценителей классики ждет невероятный концерт. На сцене Тульской филармонии выступит Венский филармонический Штраус-оркестр — жемчужина венского музыкального мира и вечный хранитель венской музыкальной традиции.

В основном репертуаре оркестра — Гайдн, Брамс, Моцарт и оба Штрауса — отец и сын. Продвижение венского музыкального наследия за пределы Австрии оркестр считает своей главной задачей и выполняет ее на высочайшем уровне, удивляя зрителей оригинальной интерпретацией известных композиций.

Когда: 29 февраля, суббота, 19.00

Где: Concert Hall, Тула, ул. Фридриха Энгельса, 70

Цена: 1200 р.

Вечеринки

Когда: 29 февраля, суббота, 22.00

Где: Concert Hall, Тула, ул. Фридриха Энгельса, 70

Цена: 100 р.

В субботу в Concert Hall пройдет ночная дискотека для ценителей ретро-музыки. В программе все суперхиты 90-х в обработке московского диджея Super Mario. На входе каждого ждет подарок — жвачка Love is.

Выставки

Когда: 29 февраля, суббота, 11.00

Где: Дом культуры «Южный», пос. Менделеевский, ул. Максима Горького, 13

Вход свободный.

В субботу в ДК «Южный» пос. Менделеевский состоится выставка собак всех пород. На мероприятии съедутся лучшие представители всех пород из разных уголков России. Участников будут оценивать с точки зрения красоты и основных породных показателей. Выставка организована кинологическими центрами «Триумф» и «Друг».

Когда: 28 февраля-1 марта, пятница-воскресенье, 10.00−18.00

Где: Выставочный зал объединения «Историко-краеведческий музей"

Тула, Красноармейский проспект, 16

Цена: по входному билету — взрослые — 130 руб., пенсионеры РФ — 60 руб., студенты (очная форма обучения) — 70 руб., до 16 лет — бесплатно.

На днях в Выставочном зале открылась юбилейная экспозиция современных московских художников Светланы Сергеевой и Ивана Бондаренко. Все работы выполнены в технике горячей эмали — художник измельчает стекловидные пластины и растирает в керамической ступке до получения мельчайшего порошка. Эмалевый порошок смачивается водой до нужной консистенции и смешивается в кремообразную пасту. Только после этого покрытие можно наносить специальным инструментом на поверхность металла. Затем эмаль отправляется в печь и обжигается.

Посетители увидят шедевры на мифологические, религиозные, исторические и биографические сюжеты, отражающие темы любви, самопожертвования, материнства, борьбы добра и зла и несколько работ из цикла Светланы Семёновны на тему «Мастер и Маргарита» по роману Михаила Булгакова.

Театр

Когда: 28 февраля, пятница, 19.00

Где: «Октава», творческий индустриальный кластер

Тула, Центральный переулок, 18

Цена: 400 р.

В «Октаве» состоится премьера комедии по пьесе Вуди Аллена «Олд Сейбрук». «Миллионы причин» — ироничная комедия о том, что есть миллионы причин изменять. И только одна остаться вместе.

Что делать, когда романтика уходит, страсть угасает, а ты по-прежнему дорожишь своим спутником? На один час все зрители станут участниками тихой семейной вечеринки. Именно на таких находят самые неприятные скелеты не только в шкафах, но и в самых неожиданных местах. И только автору известно, что дальше будет.

Когда: 28 февраля, пятница, 19.30

Где: «Барабан», независимая театральная компания, Тула, Центральный переулок 20, творческий индустриальный кластер «Октава»

Цена: 200 р. вход по предварительной регистрации.

Постановщик Наталия Лизоркина балансирует на грани между семейной драмой и экологическим хоррором, между серьезным и комедийным.

По сюжету главный герой по имени Петя после долгого отсутствия решает навестить мать и возвращается в родной город, в центре которого работает завод по переработке токсичных отходов.

Пьеса, создающая атмосферу токсичности в прямом и переносном смысле, ставит вопрос о том, как преодолеть разрыв в коммуникации с теми, кого любишь, как при этом остаться собой и выжить на семейном празднике.

Эко-презентация

Когда: 29 февраля, суббота, акция по сбору вторсырья - 11.00-13.00, презентация проекта - 11.10, лекция по фудшерингу - 12.00

Где: «Типография», культурный центр, Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

Вход свободный.

В «Типографии» состоится знакомство с Международным экологическим проектом Мy cup, please. В программе выступления тульских координаторов проекта Ольги Чернецовой из ТРОО «Экологическая защита» и Яны Коробицыной из проекта «Фудшеринг Тула». Приходите со своей кружкой! А также приносите с собой пластиковые отходы, в рамках встречи пройдет акция по сбору вторсырья.

Спорт

Когда: 29 февраля, суббота, 12.00, регистрация участников на месте с 9.00

Где: «Веденино», лыжный центр, поселок Косая Гора, ул. Максима Горького, 62

Для зрителей вход свободный.

29 февраля состоится лыжная гонка всероссийского масштаба - XXXVIII «Лыжня России». В этом году состязания впервые пройдут на территории лыжного центра «Веденино» вместо «Ясной Поляны». В соревнованиях примут участие около 5000 человек из разных районов Тульской области.

Когда: 29 февраля-1 марта, суббота-воскресенье,

18.00

Где: «Арсенал», манеж, Тула, пр. Ленина, 87

Вход свободный.

В манеже стадиона «Арсенал» пройдут очередные домашние игры «Тулицы» и одновременно первые игры полуфинала чемпионата России по волейболу Высшей лиги. Тульская команда сыграет с волейбольным клубом «Спарта» из Нижегородской области.

Когда: 28 февраля, пятница, 19.00

Где: «Новое поколение», Тула, ул. Металлургов, 22-а

Вход свободный.

В спорткомплексе «Новое поколение» продолжаются игры 2-го этапа Суперлиги баскетбола. Наш «Арсенал» сыграет с командой из Тамбова. Спортсмены сразятся за попадание в финал Евразийской баскетбольной лиги.

А что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

Цена: от 140 р.

Повзрослевший «Гарри Поттер» теперь блистает в комедийном боевике. Дэниэл Рэдклифф предстает в образе разработчика видеоигр, который ненавидит серую и скучную жизнь, предпочитая рубиться в видеоигры. В какой-то момент видеоигра перетекает в реальную жизнь, а сам он становится участником кровавого квеста, из которого он пытается выбраться, бегая по городу с прибитыми к рукам пушками.

Цена: от 140 р.

В новой части мультфильма о приключениях Мегащенков любимых героев ждут приключения и коварный Копикот, который обладает всеми суперспособностями Мегащенков. Чтобы стать самым сильным в городе, Копикот намерен похитить гигантский метеорит из космоса и построить башню, которая затмит собой Базу Щенячьего патруля. А Шиммер, Шайн и Лее предстоит новое ответственное задание. Волшебные божьи коровки, исполняющие желания, улетели из дворца принцессы Самиры, и девочки должны вернуть их раньше, чем Зита узнает об их способностях.

Желаем вам прекрасного отдыха и напоминаем, что остальные события доступны на Myslo/Afisha, а купить билеты можно в Myslo-кассе.