Центр стоматологии и челюстно-лицевой хирургии SEN-clinic приглашает на бесплатную консультацию

Не многие стоматологические центры могут похвастаться собственной операционной и высокоточным оборудованием для лечения зубов под микроскопом и полного спектра обследований.

В SEN-clinic способны справиться даже с самыми сложными проблемами в лечении зубов. Специалисты центра стоматологии и челюстно-лицевой хирургии SEN-clinic уверяют: за четыре года работы в Туле не было еще ни одного пациента, чью проблему полости рта не смогли бы решить в этой клинике. Здесь оказывают услуги по всем направлениям стоматологии: от гигиены и простейших обследований до сложных челюстно-лицевых операций.

В клинике ведут прием два челюстно-лицевых хирурга, хирург-стоматолог, два ортопеда и три терапевта. Врачи работают в тесной связке, и если во время обследования у пациента обнаруживаются дополнительные проблемы, здесь вам сразу же дадут рекомендации по лечению.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Главный врач SEN-clinic Седрак Егорович Навоян:

– Мы стараемся помочь всем пациентам, подходим в каждом случае комплексно. Все назначения имеют научное обоснование, мы опираемся на современные исследования и опыт подобного лечения, так что методика работает всегда. Наша клиника следит за тенденциями в лечении и хирургии. Мы постоянно обновляем оборудование, последняя поставка была в декабре 2019 года. Сейчас в клинике один из самых современных компьютерный томограф, который делает высокоточные 3D- и прицельные снимки. Мы используем проверенные материалы производства США, Кореи, Швейцарии и Швеции. Но это не значит, что у нас очень высокие цены. Для каждого пациента мы можем найти оптимальный вариант, который не опустошит кошелек и сохранит здоровье.

В клинике придерживаются новых взглядов на лечение и пломбируют каналы зубов под микроскопом.

– Невозможно вылечить то, что нельзя увидеть, – считает Седрак Егорович Навоян. – Благодаря операционному микроскопу мы можем рассмотреть каналы по всей длине, это позволяет провести лечение максимально качественно.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

От многих частных стоматологий SEN-clinic отличает современная операционная. Она позволяет проводить в амбулаторном режиме за 10-15 минут тяжелые операции, без нахождения в стационаре. К ним относится удаление сложных зубов, новообразований, кист и т.д. При этом, если пациенту нужно удалить большую кисту, в SEN-clinic замещают костную ткань, чтобы пациент не испытывал дискомфорта.

SEN-clinic оказывает полный спектр услуг по стоматологии и челюстно-лицевой хирургии:

комплексная диагностика, компьютерная томография;

профессиональная гигиена полости рта;

лечение кариеса, пульпита, периодонтита с использованием микроскопа;

имплантация, костная пластика (синуслифтинг, аугментация, пересадка костных

блоков);

протезирование: диоксид циркония, керамика, металлокерамика; виниры;

исправление прикуса без брекетов;

удаление зубов любой сложности, в том числе горизонтально расположенных зубов мудрости.

удаление новообразований челюстно-лицевой области;

лечение воспалительных заболеваний (периоститы, абсцессы, фурункулы);

лечение заболеваний слюнных желез (удаление камней из протоков слюнных желез);

лечение травм (ушивание ран косметическим швом, лечение переломов челюстно-лицевой области);

коррекция возрастных изменений, рубцов и шрамов, подтяжка лица нитями, коррекция лица филлерами, ботулотерапия.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Помимо этого в центре есть услуга безбрекетного выравнивания зубов.

Это новое слово в ортодонтии. Основной плюс метода: окружающие не замечают, что вы проходите лечение.

Элайнеры абсолютно не заметны и не доставляют дискомфорта, но при этом работают не хуже стандартных брекетов.

Запишитесь на день открытой беседы со специалистом

4 марта и 2 апреля SEN-clinic объявляет дни открытой беседы со специалистом. Врачи клиники отменят прием и будут проводить бесплатные консультации. Если у вас есть стоматологические проблемы, но вы стеснялись, боялись пойти к врачу или думали, что это очень дорого, самое время взяться за свое здоровье!

4 марта и 2 апреля с 9.00 до 21.00 в SEN-clinic также будут доступны бесплатные обследования. Результаты останутся в клинике, и если вы потом решитесь на лечение, вам не нужно будет проходить всё заново. Консультации и обследования будут проводиться по предварительной записи. Записаться можно на сайте sen-clinic.ru. Подробности по тел. (4872) 58-81-96.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Тула, ул. Тимирязева, 97.

Тел. (4872) 58-81-96, +7(906)623-15-25.

sen-clinic.ru