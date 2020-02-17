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Парад звёзд 80-х

Парад звёзд 80-х

29 февраля в Городском концертном зале состоится грандиозный концерт «Парад звезд 80-х»*.

По словам музыкальных критиков, это один из немногих проектов, участники которого являются солистами (именно солистами, а не клавишниками и гитаристами) настоящих («золотых») составов ретро-коллективов!

В концерте примут участие:

  • Сергей Беликов - Заслуженный артист России, экс-солист ансамблей «Самоцветы», «Аракс»;
  • Анатолий Алешин - солист рок-группы «Аракс» и экс-солист ВИА «Веселые ребята»;
  • Евгений Войнов - экс-солист ВИА «Синяя птица» 80-х;
  • Виктор Аникиенко – автор-исполнитель, экс-солист ВИА «Пламя»
  • Михаил Долотов - экс-солист «Песняры» (ООО под управлением Л. Борткевича)

Прозвучат лучшие хиты всех времен и народов: «Снится мне деревня», «У беды глаза зеленые», «Живи, родник», «Мой адрес — Советский Союз», «Все, что в жизни есть у меня», «Клен», «Ты мне не снишься», «Белый теплоход», «Моя любовь жива», «Так вот какая ты», «Вологда», «Беловежская пуща», «Березовый сок», «Мечта сбывается», «Бродячие артисты», «Сумасшедший дождь», «Люди встречаются», «Я вспоминаю», «Снег кружится», «Идет солдат по городу», «Не надо печалится», «Лабиринт», «На дальней станции сойду» многие другие.

Одним словом, 29 февраля Вас ждет сказка! Волшебная и незабываемая! Этот праздник настоящей живой музыки нельзя пропустить!

*Организатор оставляет за собой право вносить изменения в концертную программу.
Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
29 февраля 2020, суббота
19:00
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