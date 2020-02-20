Пушки Акимбо

Страна: Великобритания, Германия, Новая Зеландия, 2019

Премьера: в РФ 27.02.2020

Режиссер: Джейсон Ли Хауден

Актеры: Дэниэл Рэдклифф, Самара Уивинг, Жаклин Ли Хертс, Риз Дэрби, Нед Деннехи, Наташа Лю Бордиццо, Марк Роули, Ханако Футман, Сет Сьостранд, Колин Мой

Жанр: комедия, боевик, экшен

Продолжительноcть: 97 мин

Убегая от скучной жизни, Майлз зависает в интернете. Тут он отважный красавчик, покоритель женских сердец и чемпион мира по клавиатурному холивару. Даркнет превращает его реальную жизнь в гладиаторский шутер.