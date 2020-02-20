Пушки Акимбо
Страна:
Великобритания, Германия, Новая Зеландия, 2019
Премьера:
в РФ 27.02.2020
Режиссер:
Джейсон Ли Хауден
Актеры:
Дэниэл Рэдклифф, Самара Уивинг, Жаклин Ли Хертс, Риз Дэрби, Нед Деннехи, Наташа Лю Бордиццо, Марк Роули, Ханако Футман, Сет Сьостранд, Колин Мой
Жанр:
комедия, боевик, экшен
Продолжительноcть:
97 мин
Убегая от скучной жизни, Майлз зависает в интернете. Тут он отважный красавчик, покоритель женских сердец и чемпион мира по клавиатурному холивару. Даркнет превращает его реальную жизнь в гладиаторский шутер.
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