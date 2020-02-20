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Пушки Акимбо

Пушки Акимбо

Страна:
Великобритания, Германия, Новая Зеландия, 2019
 
Премьера:
в РФ 27.02.2020
 
Режиссер:
Джейсон Ли Хауден
  
Актеры:
Дэниэл Рэдклифф, Самара Уивинг, Жаклин Ли Хертс, Риз Дэрби, Нед Деннехи, Наташа Лю Бордиццо, Марк Роули, Ханако Футман, Сет Сьостранд, Колин Мой
  
Жанр:
комедия, боевик, экшен
  
Продолжительноcть:
97 мин
  

Убегая от скучной жизни, Майлз зависает в интернете. Тут он отважный красавчик, покоритель женских сердец и чемпион мира по клавиатурному холивару. Даркнет превращает его реальную жизнь в гладиаторский шутер.

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Сегодня
14:25 ДКЖ Кино
20:00 ДКЖ Кино
21:05 Алмаз Синема
Завтра
14:25 ДКЖ Кино
20:00 ДКЖ Кино
21:05 Алмаз Синема
29 февраля, суббота
14:25 ДКЖ Кино
20:00 ДКЖ Кино
21:05 Алмаз Синема
1 марта, воскресенье
14:25 ДКЖ Кино
20:00 ДКЖ Кино
21:05 Алмаз Синема
2 марта, понедельник
14:25 ДКЖ Кино
20:00 ДКЖ Кино
3 марта, вторник
14:25 ДКЖ Кино
20:00 ДКЖ Кино
4 марта, среда
14:25 ДКЖ Кино
20:00 ДКЖ Кино
Расписание на все дни
0
Касса
СМЕХ
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6 марта, пятница 19:30
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
Shakti Loka
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18 марта, среда 19:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 500 ₽
Вера Снежная
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4 апреля, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
Ятор-шоу
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29 марта, воскресенье 17:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 375-825 ₽
7РАСА
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28 марта, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 900-1500 ₽
МЭВЛ| все хиты| SUMMIT vol 4
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6 марта, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 899-1999 ₽
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