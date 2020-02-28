Масленица в цирке
29 февраля и 1 марта Тульский цирк отмечает Масленицу. Зрители увидят новое представление «13 месяцев», в котором фонтанная конструкция с 92 тоннами воды является полноценным участником шоу. Маленьких зрителей ждет вкусный сюрприз.
Стоимость: 500-2000 р.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 96
29 февраля 2020, суббота
12:00
29 февраля 2020, суббота
17:00
1 марта 2020, воскресенье
12:00
15 марта, воскресенье 18:00
₽ Билеты: 500 ₽
12 апреля, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
18 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 1100-1900 ₽
7 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 700-1000 ₽
2 апреля, четверг 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
3 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1300-2000 ₽