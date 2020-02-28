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Масленица в цирке

Масленица в цирке

29 февраля и 1 марта Тульский цирк отмечает Масленицу. Зрители увидят новое представление «13 месяцев», в котором фонтанная конструкция с 92 тоннами воды является полноценным участником шоу. Маленьких зрителей ждет вкусный сюрприз.

Стоимость: 500-2000 р.

Где и когда?
Тульский Государственный Цирк
Тула, улица Советская, 96
29 февраля 2020, суббота
12:00
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29 февраля 2020, суббота
17:00
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1 марта 2020, воскресенье
12:00
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Касса
Творческий вечер кинорежиссера Андрея Звягинцева Сценарии жизни / Киносценарии
Купить билет
15 марта, воскресенье 18:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 500 ₽
Mgzavrebi
Купить билет
12 апреля, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Ундервуд
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18 апреля, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100-1900 ₽
Gorizont ЗА ЖИВОЕ!
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7 марта, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700-1000 ₽
Lumen
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2 апреля, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1200 ₽
RASA
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3 октября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300-2000 ₽
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