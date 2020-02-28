Масленица в цирке

29 февраля и 1 марта Тульский цирк отмечает Масленицу. Зрители увидят новое представление «13 месяцев», в котором фонтанная конструкция с 92 тоннами воды является полноценным участником шоу. Маленьких зрителей ждет вкусный сюрприз.

Стоимость: 500-2000 р.