Ночная Discoteka
В субботу в Concert Hall пройдет ночная дискотека для ценителей ретро-музыки. В программе все суперхиты 90-х в обработке московского диджея Super Mario. На входе каждого ждет подарок - жвачка Love is.
Стоимость: 100 р.
Где и когда?
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
29 февраля 2020, суббота
22:00
26 марта, четверг 19:00
₽ Билеты: 500-1000 ₽
12 марта, четверг 19:00
₽ Билеты: 1600-2700 ₽
4 марта, среда 19:00
₽ Билеты: 1200-1700 ₽
7 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
14 марта, суббота 15:00
₽ Билеты: 400 ₽
18 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽