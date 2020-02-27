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БК «Арсенал» - БК «Тамбов»

БК «Арсенал» - БК «Тамбов»

В спорткомплексе «Новое поколение» пройдут игры 2-го этапа Суперлиги баскетбола.

27 и 28 февраля тульский баскетбольный клуб «Арсенал» сыграет с командой из Тамбова. Спортсмены сразятся за попадание в финал Евразийской баскетбольной лиги.

Вход свободный.

 

Где и когда?
Новое поколение
Тула, Тула, ул. Металлургов 22а
27 февраля 2020, четверг
19:00
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28 февраля 2020, пятница
19:00
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6 марта, пятница 19:30
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 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
Shakti Loka
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18 марта, среда 19:00
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 ₽  Билеты: 500 ₽
Вера Снежная
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4 апреля, суббота 19:00
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 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
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29 марта, воскресенье 17:00
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 ₽  Билеты: 375-825 ₽
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