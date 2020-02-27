БК «Арсенал» - БК «Тамбов»
В спорткомплексе «Новое поколение» пройдут игры 2-го этапа Суперлиги баскетбола.
27 и 28 февраля тульский баскетбольный клуб «Арсенал» сыграет с командой
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, Тула, ул. Металлургов 22а
27 февраля 2020, четверг
19:00
28 февраля 2020, пятница
19:00
6 марта, пятница 19:30
₽ Билеты: 800-1200 ₽
18 марта, среда 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
4 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
29 марта, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 375-825 ₽
28 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 900-1500 ₽
6 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 899-1999 ₽