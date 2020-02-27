БК «Арсенал» - БК «Тамбов»

В спорткомплексе «Новое поколение» пройдут игры 2-го этапа Суперлиги баскетбола.

27 и 28 февраля тульский баскетбольный клуб «Арсенал» сыграет с командой из Тамбова. Спортсмены сразятся за попадание в финал Евразийской баскетбольной лиги.

Вход свободный.