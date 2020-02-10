Лыжня России
29 февраля состоится XXXVIII Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России».
В этом году состязания впервые пройдут на территории лыжного центра «Веденино» (п. Косая Гора, ул. Максима Горького, 62).
В соревнованиях примут участие около 5000 человек из разных районов Тульской области.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях предоставляются в мандатную комиссию, которая начнет свою работу с 25 февраля в здании ЦСП на Тульском велотреке (западная трибуна), в конференц-зале на втором этаже. Часы работы: 9.00−17.00.
Также заявиться можно в день старта непосредственно на соревнованиях. Регистрация будет осуществляться с 9.00
Для зрителей вход свободный.
Где и когда?
поселок Косая Гора, ул. Максима Горького, 62
29 февраля 2020, суббота
12:00
26 марта, четверг 19:00
₽ Билеты: 500-1000 ₽
12 марта, четверг 19:00
₽ Билеты: 1600-2700 ₽
4 марта, среда 19:00
₽ Билеты: 1200-1700 ₽
7 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
14 марта, суббота 15:00
₽ Билеты: 400 ₽
18 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽