29 февраля состоится XXXVIII Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России».

В этом году состязания впервые пройдут на территории лыжного центра «Веденино» (п. Косая Гора, ул. Максима Горького, 62).

В соревнованиях примут участие около 5000 человек из разных районов Тульской области.

Предварительные заявки на участие в соревнованиях предоставляются в мандатную комиссию, которая начнет свою работу с 25 февраля в здании ЦСП на Тульском велотреке (западная трибуна), в конференц-зале на втором этаже. Часы работы: 9.00−17.00.

Также заявиться можно в день старта непосредственно на соревнованиях. Регистрация будет осуществляться с 9.00

Для зрителей вход свободный.