Выставка-продажа картин и коллективный портрет
В рамках масленичного «Party — маркета» в «Октаве» будет работать уголок выставки-продажи картин от Союза бирюзовых художников. Выставка продлится с 16.00 до 20.00.
После выставки участники напишут огромный портрет героя нашего времени. Художники готовят собирательный образ современника, поэтому все желающие могут стать частью большой картины и попозировать 15 минут. За два часа будет создан большой коллективный портрет.
Где и когда?
Тула, Центральный переулок, д. 18
1 марта 2020, воскресенье
16:00
1 марта 2020, воскресенье
20:00
26 марта, четверг 19:00
₽ Билеты: 500-1000 ₽
28 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 2000-3700 ₽
18 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
14 марта, суббота 15:00
₽ Билеты: 400 ₽
4 марта, среда 19:00
₽ Билеты: 1200-1700 ₽
15 марта, воскресенье 18:00
₽ Билеты: 500 ₽