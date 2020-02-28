афиша
афиша
Регистрация
Выставка-продажа картин и коллективный портрет

Выставка-продажа картин и коллективный портрет

В рамках масленичного «Party — маркета» в «Октаве» будет работать уголок выставки-продажи картин от Союза бирюзовых художников. Выставка продлится с 16.00 до 20.00.

После выставки участники напишут огромный портрет героя нашего времени. Художники готовят собирательный образ современника, поэтому все желающие могут стать частью большой картины и попозировать 15 минут. За два часа будет создан большой коллективный портрет.

Вход по предварительной регистрации.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула, Центральный переулок, д. 18
1 марта 2020, воскресенье
16:00
 В календарь
 В календарь
1 марта 2020, воскресенье
20:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
ПЯТЕRО: «NanoAcappella. Лучшее»
Купить билет
26 марта, четверг 19:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 500-1000 ₽
Папа
Купить билет
28 марта, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-3700 ₽
Нейромонах Феофан
Купить билет
18 апреля, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Основы дизайна интерьера: Декоративный венок на входную дверь
Купить билет
14 марта, суббота 15:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 400 ₽
Любовная чехарда
Купить билет
4 марта, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1200-1700 ₽
Творческий вечер кинорежиссера Андрея Звягинцева Сценарии жизни / Киносценарии
Купить билет
15 марта, воскресенье 18:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 500 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.