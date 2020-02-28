Выставка-продажа картин и коллективный портрет

В рамках масленичного «Party — маркета» в «Октаве» будет работать уголок выставки-продажи картин от Союза бирюзовых художников. Выставка продлится с 16.00 до 20.00.

После выставки участники напишут огромный портрет героя нашего времени. Художники готовят собирательный образ современника, поэтому все желающие могут стать частью большой картины и попозировать 15 минут. За два часа будет создан большой коллективный портрет.

Вход по предварительной регистрации.