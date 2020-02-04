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Миллионы причин

Миллионы причин

В «Октаве» состоится премьера комедии по пьесе Вуди Аллена «Олд Сейбрук».

Вуди Аллен умеет быть не только ироничным, но и самоироничным. Его герои интригуют своей откровенностью и способностью к саморазоблачению. Каждый из его героев — наше отражение. В этом спектакле авторы поставили зеркало в супружеской спальне.

«Миллионы причин» — ироничная комедия о том, что есть миллионы причин изменять. И только одна остаться вместе.

Что делать, когда романтика уходит, страсть угасает, а ты по-прежнему дорожишь своим спутником? На один час все зрители станут участниками тихой семейной вечеринки. Именно на таких находят самые неприятные скелеты не только в шкафах, но самых неожиданных местах. И только автору известно, что дальше будет.

Community Stage объединяет ярких представителей современного искусства из России и Европы. В репертуаре — документальные спектакли, сторителлинги, спектакли по классическим и современным пьесам в эстетике нового театра, ироничные комедии, site-specific, иммерсивные спектакли, театр кукол, поэтические и музыкальные эксперименты.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула, Центральный переулок, д. 18
28 февраля 2020, пятница
19:00
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Звезды дискотек 90-х
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5 марта, четверг 19:00
Тульский Государственный Цирк
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Пилот
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10 апреля, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500-2500 ₽
ПЯТЕRО: «NanoAcappella. Лучшее»
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26 марта, четверг 19:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 500-1000 ₽
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1 апреля, среда 19:00
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 ₽  Билеты: 700-1500 ₽
ATL
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14 марта, суббота 19:00
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 ₽  Билеты: 1000 ₽
ГУДТАЙМС
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13 марта, пятница 19:00
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 ₽  Билеты: 800 ₽
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