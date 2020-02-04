В «Октаве» состоится премьера комедии по пьесе Вуди Аллена «Олд Сейбрук».

Вуди Аллен умеет быть не только ироничным, но и самоироничным. Его герои интригуют своей откровенностью и способностью к саморазоблачению. Каждый из его героев — наше отражение. В этом спектакле авторы поставили зеркало в супружеской спальне.

«Миллионы причин» — ироничная комедия о том, что есть миллионы причин изменять. И только одна остаться вместе.

Что делать, когда романтика уходит, страсть угасает, а ты по-прежнему дорожишь своим спутником? На один час все зрители станут участниками тихой семейной вечеринки. Именно на таких находят самые неприятные скелеты не только в шкафах, но самых неожиданных местах. И только автору известно, что дальше будет.

Community Stage объединяет ярких представителей современного искусства из России и Европы. В репертуаре — документальные спектакли, сторителлинги, спектакли по классическим и современным пьесам в эстетике нового театра, ироничные комедии, site-specific, иммерсивные спектакли, театр кукол, поэтические и музыкальные эксперименты.