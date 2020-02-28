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Лекция популяризатора науки Тима Скоренко о псевдоприборах

Лекция популяризатора науки Тима Скоренко о псевдоприборах

29 февраля в Доме культуры Ясной Поляны выступит популяризатор науки Тим Скоренко с лекцией «Гаджеты шарлатанов: от корректоров ауры до «кремлевских таблеток». Мероприятие откроет новый цикл лекций «Весна просвещения», который проводится совместно с премией «Просветитель».

Тим Скоренко представит обзор шарлатанских приборов всех видов и типов. Автор классифицирует псевдоприборы и приведет примеры каждого из них, расскажет о признаках и отличиях псевдоприбора от работающего устройства. Он развенчает мифы о «медицинских», «защитных» и «магических» устройствах, которые якобы улучшают жизнь людей, но на деле чаще представляют из себя «просто коробочку с лампочкой».

Вход по предварительной регистрации.

Где и когда?
Ясная Поляна, дом культуры
Ясная Поляна, деревня Ясная Поляна, 142а
29 февраля 2020, суббота
15:00
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