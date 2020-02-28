Лекция популяризатора науки Тима Скоренко о псевдоприборах
29 февраля в Доме культуры Ясной Поляны выступит популяризатор науки Тим Скоренко с лекцией «Гаджеты шарлатанов: от корректоров ауры до «кремлевских таблеток». Мероприятие откроет новый цикл лекций «Весна просвещения», который проводится совместно с премией «Просветитель».
Тим Скоренко представит обзор шарлатанских приборов всех видов и типов. Автор классифицирует псевдоприборы и приведет примеры каждого из них, расскажет о признаках и отличиях псевдоприбора от работающего устройства. Он развенчает мифы о «медицинских», «защитных» и «магических» устройствах, которые якобы улучшают жизнь людей, но на деле чаще представляют из себя «просто коробочку с лампочкой».
Вход по предварительной регистрации.
Где и когда?
Ясная Поляна, деревня Ясная Поляна, 142а
29 февраля 2020, суббота
15:00
26 марта, четверг 19:00
₽ Билеты: 500-1000 ₽
12 марта, четверг 19:00
₽ Билеты: 1600-2700 ₽
4 марта, среда 19:00
₽ Билеты: 1200-1700 ₽
7 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
14 марта, суббота 15:00
₽ Билеты: 400 ₽
18 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽