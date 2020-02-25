29 февраля в ДК «Южный» пос. Менделеевский состоится выставка собак всех пород. На мероприятии съедутся лучшие представители всех пород из разных уголков России. Участников будут оценивать с точки зрения красоты и основных породных показателей. Выставка организована кинологическими центрами «Триумф» и «Друг».

Запись участников осуществляется до 27 февраля (15.00) по ссылке.

Вход свободный.