Выставка собак всех пород
29 февраля в ДК «Южный» пос. Менделеевский состоится выставка собак всех пород. На мероприятии съедутся лучшие представители всех пород из разных уголков России. Участников будут оценивать с точки зрения красоты и основных породных показателей. Выставка организована кинологическими центрами «Триумф» и «Друг».
Запись участников осуществляется до 27 февраля (15.00) по ссылке.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, ул. Максима Горького, 13
29 февраля 2020, суббота
11:00
26 марта, четверг 19:00
₽ Билеты: 500-1000 ₽
12 марта, четверг 19:00
₽ Билеты: 1600-2700 ₽
4 марта, среда 19:00
₽ Билеты: 1200-1700 ₽
7 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
14 марта, суббота 15:00
₽ Билеты: 400 ₽
18 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽