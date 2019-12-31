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Венский Филармонический Штраус Оркестр

Венский Филармонический Штраус Оркестр

В Тульской филармонии выступит Венский Филармонический Штраус оркестр – жемчужина венского музыкального мира и вечный хранитель венской музыкальной традиции.

В основном репертуаре оркестра - Гайдн, Брамс, Моцарт и оба Штрауса — отец и сын. Продвижение венского музыкального наследия за пределы Австрии оркестр считает своей главной задачей и выполняет ее на высочайшем уровне, удивляя зрителей оригинальной интерпретацией известных композиций.

В состав Венского Филармонического Штраус оркестра входят не только австрийские музыканты, но и лучшие мастера исполнительского искусства из других стран.

Венский Филармонический Штраус оркестр успешно гастролирует по Европе и миру. Деятельность коллектива направлена на сохранение и развитие музыкальной культуры Вены и ее продвижение на европейском и международном уровне. Коллектив активно сотрудничает с зарубежными музыкантами – как в Австрии, так и за ее пределами, а также постоянно участвует в культурных проектах в разных странах.

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
29 февраля 2020, суббота
17:00
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Касса
ПЯТЕRО: «NanoAcappella. Лучшее»
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26 марта, четверг 19:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 500-1000 ₽
Кватро
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12 марта, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1600-2700 ₽
Любовная чехарда
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4 марта, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1200-1700 ₽
Erik Leuthäuser (Германия)
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7 марта, суббота 19:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 500 ₽
Основы дизайна интерьера: Декоративный венок на входную дверь
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14 марта, суббота 15:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 400 ₽
Нейромонах Феофан
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18 апреля, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
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