В Тульской филармонии выступит Венский Филармонический Штраус оркестр – жемчужина венского музыкального мира и вечный хранитель венской музыкальной традиции.

В основном репертуаре оркестра - Гайдн, Брамс, Моцарт и оба Штрауса — отец и сын. Продвижение венского музыкального наследия за пределы Австрии оркестр считает своей главной задачей и выполняет ее на высочайшем уровне, удивляя зрителей оригинальной интерпретацией известных композиций.

В состав Венского Филармонического Штраус оркестра входят не только австрийские музыканты, но и лучшие мастера исполнительского искусства из других стран.

Венский Филармонический Штраус оркестр успешно гастролирует по Европе и миру. Деятельность коллектива направлена на сохранение и развитие музыкальной культуры Вены и ее продвижение на европейском и международном уровне. Коллектив активно сотрудничает с зарубежными музыкантами – как в Австрии, так и за ее пределами, а также постоянно участвует в культурных проектах в разных странах.