Туляки выбрали три лучших фастфуд-ресторана

С 27 января по 27 февраля мы проводили на Myslo голосование

за лучшие фастфуд-заведения Тулы. Теперь мы знаем, куда жители нашего города с удовольствием зайдут перекусить.

Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своём опыте!

Мы проверили участников на накрутку голосов, и вычли голоса, которые были накручены. Вот какой итог мы получили на 00.00 часов 27 февраля.

Победителем голосования стало фастфуд-заведение «Самая вкусная шаурма». Оно получило 2838 голосов.

Второе место и 2439 голосов достается заведению «Ананасовый экспресс».

Третье место и 1013 голосов получает заведение UFO Cafe.

Поздравляем победителей и благодарим всех участников!

Обладатель первого места получает приз от Myslo: грамоту и наклейку на входную дверь, которая будет подтверждать народное

звание фастфуд-заведения.

Кофейни, которые заняли второе и третье места, также получат не менее почётные наклейки.

Наклейки и грамоту победители могут получить в редакции по средам и четвергам.

Полный рейтинг фастфуд-заведений 2020 за которые проголосовали пользователи Myslo, можно посмотреть ЗДЕСЬ.