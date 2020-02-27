Туляки выбрали три лучших фастфуд-ресторана
Публикуем итоги народного голосования на Myslo.
С 27 января по 27 февраля мы проводили на Myslo голосование
за лучшие фастфуд-заведения Тулы. Теперь мы знаем, куда жители нашего города с удовольствием зайдут перекусить.
Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своём опыте!
Мы проверили участников на накрутку голосов, и вычли голоса, которые были накручены. Вот какой итог мы получили на 00.00 часов 27 февраля.
Победителем голосования стало фастфуд-заведение «Самая вкусная шаурма». Оно получило 2838 голосов.
Второе место и 2439 голосов достается заведению «Ананасовый экспресс».
Третье место и 1013 голосов получает заведение UFO Cafe.
Поздравляем победителей и благодарим всех участников!
Обладатель первого места получает приз от Myslo: грамоту и наклейку на входную дверь, которая будет подтверждать народное
звание фастфуд-заведения.
Кофейни, которые заняли второе и третье места, также получат не менее почётные наклейки.
Наклейки и грамоту победители могут получить в редакции по средам и четвергам.
Полный рейтинг фастфуд-заведений 2020 за которые проголосовали пользователи Myslo, можно посмотреть ЗДЕСЬ.