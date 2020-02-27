город
город
Регистрация
Туляки выбрали три лучших фастфуд-ресторана

Туляки выбрали три лучших фастфуд-ресторана

Публикуем итоги народного голосования на Myslo.

С 27 января по 27 февраля мы проводили на Myslo голосование
 за лучшие фастфуд-заведения Тулы. Теперь мы знаем, куда жители нашего города с удовольствием зайдут перекусить.

Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своём опыте!

Мы проверили участников на накрутку голосов, и вычли голоса, которые были накручены. Вот какой итог мы получили на 00.00 часов 27 февраля.

Победителем голосования стало фастфуд-заведение «Самая вкусная шаурма». Оно получило 2838 голосов.

Второе место и 2439 голосов достается заведению «Ананасовый экспресс».

Третье место и 1013 голосов получает заведение UFO Cafe.

Поздравляем победителей и благодарим всех участников!

Обладатель первого места получает приз от Myslo: грамоту и наклейку на входную дверь, которая будет подтверждать народное
звание фастфуд-заведения.

 

Кофейни, которые заняли второе и третье места, также получат не менее почётные наклейки.

 

Наклейки и грамоту победители могут получить в редакции по средам и четвергам.

Полный рейтинг фастфуд-заведений 2020 за которые проголосовали пользователи Myslo, можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
вчера, в 16:56 −3
Другие статьи по темам
Событие
Туляки выбрали три лучших фастфуд заведения
Место
Тула
Прочее
народное голосование Mysloлучшие точки быстрого питанияфастфуд
Змеи Даши Змеевой: У тулячки дома живут лягушки, гекконы и удав
Змеи Даши Змеевой: У тулячки дома живут лягушки, гекконы и удав
Выходные в Туле: 28 февраля - 1 марта
Выходные в Туле: 28 февраля - 1 марта
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.