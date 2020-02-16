Щенячий патруль: Мегащенки Электролапы и Шиммер и Шайн
Страна:
США, Канада, 2020
Премьера:
в РФ 20.02.2020
Режиссер:
Разные
Актеры:
Жанр:
мультфильм, семейный, детский, приключения
Продолжительноcть:
49 мин
Новые серии популярных мультсериалов на больших экранах до их официального выхода в эфир телеканала Nick Jr. Вместе с героями Nick Jr. юные зрители узнают, как важно развивать уверенность в себе, быть трудолюбивым и помогать окружающим.
4 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
19 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
8 марта, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
29 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1400-2000 ₽
21 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 700 ₽
25 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-1200 ₽