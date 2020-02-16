Щенячий патруль: Мегащенки Электролапы и Шиммер и Шайн

Страна: США, Канада, 2020

Премьера: в РФ 20.02.2020

Режиссер: Разные

Актеры:

Жанр: мультфильм, семейный, детский, приключения

Продолжительноcть: 49 мин

Новые серии популярных мультсериалов на больших экранах до их официального выхода в эфир телеканала Nick Jr. Вместе с героями Nick Jr. юные зрители узнают, как важно развивать уверенность в себе, быть трудолюбивым и помогать окружающим.