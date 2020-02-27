Масленица-2020: Полная афиша народных гуляний

Ароматные блины, танцы, пляски и концерты ждут вас в разных уголках города. Фото из ремесленного двора «Добродей».

В этом году последний день Масленицы, когда провожают зиму, сжигая чучело из соломы, символично совпал с первым днем весны. Рассказываем, где будут гулять, петь и танцевать, устраивать шоу огня и угощать блинами.

Карта народных гуляний:

29 февраля

Куркинский р-н, дер. Моховое





10.00-12.00, 13.00-17.00 Семейные сельские игры «По деревне мы проходим...»: игры с мячом и веселые эстафеты.

11.00-15.00 Площадка «Потешный двор»: хоккей метлами, фехтование в спортивных доспехах, состязания стрелков, городки, метание валенка.

11.00-15.00 Катание на лошадях. Цена: 200 р./чел.

12.00-13.00 Концертно-развлекательная программа «Широкая Масленица».

13.00-13.20 Танцевальный флешмоб «Зиму провожаем – весну плясками встречаем».

13.00-14.00 Интеллектуальные состязания «Не блином единым» на знание русских традиций и народного фольклора. Цена: 150 р./чел., до 16 лет – 100 р.

10.00-16.00 Кулинарные посиделки «Священная кухня». Знакомство с рецептами старинных блюд и традициями их приготовления. Дегустация угощений. Цена:350 р./чел.

В течение дня в кафе музея-заповедника праздничное меню: блины в ассортименте, вареники, выпечка и сбитень.



1 марта

11.00-14.00 Городские массовые гулянья, посвященные проводам русской зимы «Масленица»:

Угощения: блины классические, диетические, авторские и бесплатные угощения. Чай из жарового 4-ведерного самовара, «волчьи» блины с пылу с жару, плов из 100-литрового казана от мотоклуба «Ночные волки».

Развлекательные зоны: ярмарка мастеров и народных умельцев, улица веселых затей, фотозоны и арт-объекты.

Интерактивные площадки и аттракционы: «Круговая гонка», «Масленичный столб-кошки», катание на пони, тир с липучками, боулинг с матрешками, тяга каната, веселые семейные игры, аттракционы и многое другое.

Концерт: тульские коллективы и исполнители, шоу канатоходцев «Росэкстрим»,

Сжигание чучела Масленицы под зажигательное файер-шоу театра огня «Эра».

14.00-20.30 Конкурсно-концертная программа «Гуляй, Масленица!»:

Эстрада

14.00-14.20 Детский развлекательный блок

14.20-15.10 Вокальная группа «Тоника»

15.10-15.30 Барабанное шоу

15.30-17.10 Народный цыганский ансамбль песни и танца «Ягори»

17.10-17.30 Силовое шоу

17.30-18.15 Вокальный коллектив «Русский стиль»

18.15-19.15 Дуэт Ольги и Евгения Поляковых

19.15-20.00 Московский казачий хор

20.00 Fire Show

Фонтанная площадь

12.00-20.00

Ярмарка тульских мастеров

Акция «КостерОК»

14.00-16.00 Битва блинопеков

14.00-17.00 Интерактивная площадка «Молодецкие потехи»

20.10 Сжигание чучела зимы. Салют

Детский городок

12.00-17.00 Программа «Масленичное солнышко»

Площадка у здания администрации

14.00-16.00

Работа ростовых кукол

«Матрёшкин парк». Выступление фольклорных коллективов

Большой круг

14.00-18.00

Интерактивная программа «Масленичные потешки» Big зоны

Историческая реконструкция с русскими забавами

Комната истории

14.00-17.00 Выставка тряпичных кукол. Интерактивная программа.

ул. Кутузова, 131-а

14.00-18.00 Программа «Широкая Масленица»:

Эстрада

14.00-15.00 Народный ансамбль «Родники»

15.00-16.00 Эстрадный концерт

16.00-17.00 Шоу-группа «Богема»

17.00-18.00 Фольклорный ансамбль «Смородина»

Центральная часть

14.00-16.00 Работа ростовых кукол, ходулистов

14.00-18.00 Ярмарка мастеров

18.00 Fire Show и сжигание чучела зимы.

Детский городок

14.00-16.00 Анимационные игры.

ул. Октябрьская, 188-а

14.00-18.00 Программа «Широкая Масленица»:

Эстрада

14.00-15.00 Народный цыганский ансамбль песни и танца «Ягори»

15.00-16.00 Народный вокальный коллектив «Журавушка»

16.00-17.00 Эстрадный концерт

17.00-18.00 Народный ансамбль «Гармошечка»

Центральная часть

14.00-16.00 Работа ростовых кукол, ходулисты

14.00-18.00 Ярмарка мастеров

18.00 Fire Show и сжигание чучела зимы

Детский городок

14.00-16.00 Анимационные игры

Входная группа

14.00-16.00 Традиционные русские

игры.

ул. Рязанская, 25/2

14.00-18.00 Праздник «Широкая Масленица»:

Площадка у тентно-мобильного укрытия

14.00-15.00 Дуэт Ольги и Евгения Поляковых

15.00-15.20 Силовое шоу

15.30-16.30 Вокальный коллектив «Русский стиль»

16.30-18.00 Вокальная группа «Тоника»

14.00-18.00

Бесплатное угощение блинами и чаем

Историческая реконструкция

Детская площадка

14.00-16.00 Детская анимационная программа

ул. Советская, 11

12.00-17.30 «МаслеНицца» – праздник с французским акцентом:

мимы,

живые статуи

13.00-15.30 Дефиле собак француз­ских пород в атриуме

15.30-16.30 Пластический спектакль «Маленький принц» (6+)

12.00-17.30 Арт-объект чучело «МаслеНиццы».

ул. 9 Мая, 1-а, 1-б

12.00-15.00 Праздник, посвященный Широкой Масленице:

ремесленные и творческие мастер-классы,

масленичные песни, танцы и хороводы,

конкурсы «Блинные рисовалки» и «Печкины вопросы», «Деревянные игры и забавы»,

масленичный квест с блинами,

бесплатный показ фильмов.

13.00, 14.00 Представление традиционного театра Петрушки.

пр. Ленина, 85

16.00 Праздник «Встречаем весну»:

интерактив для детей и взрослых по мечевому бою на мягком безопасном оружии, подготовленный федерацией современного мечевого боя из туристического экопарка «СЕЧЬ»,

показательные выступления Чемпионов России по традиционной казачьей рубке шашкой,

катание на лошадях,

аниматоры,

аквагрим, конкурсы, угощения от резидентов, музыка.

Для всех желающих уникальный бонус— предсказания на картах Таро.

Центральный переулок, 18.

Требуется предварительная регистрация по ссылке.

11.00-20.00 Party Market:

Уникальная дизайнерская посуда, винил, декор, керамика, различные украшения, одежда ручной работы и гараж-сейл, авторские комиксы, игрушки, полезная экоеда.

Мастер-классы, йога, детские сказки, вечерний перформанс, поэтический поп-ап, показ документального фильма.

Угощения от метарюмочной Lil Pil и «Вино Домино».

Музыка от OUR GENTLE HOUSE и Романа Горячева.

пр. Ленина, д. 47

11.00 Праздник «Ой, маслена-красота!» Традиции каждого дня масленичной недели:

соломенное чучело,

шуточный балаган веселого Петрушки,

праздничные задумки-загадки,

знакомство с «дочкой» Масленицы, песни, хороводы

Соревнования на старинный манер: тяга «многопудовой» гири, вёдра на коромысле, умение ловко подкидывать блины.

Фирменный чай у самовара

ул. Металлургов, 22

11.00 Народное гулянье «Широкая Масленица»: веселые игры, конкурсы, забавы, задорные песни и пляски, горячие блины, выступления хора «Нам года не беда», хореографических ансамблей «Триумф», «Арабеск», вокального ансамбля «Лейся, песня!».

Щекинский район, д. Ясная Поляна, 142А

15.00 Спектакль «Пятница. Досужие разговоры в ожидании гостя» по мотивам событий 28 октября 1910 года. Постановка была создана в 2019 году специально для фестиваля «Толстой». После спектакля состоится чаепитие с блинами и сожжение чучела Масленицы.

Есть отдельные платные площадки.





12.00-15.00 Программа «Сельская Масленица»: песни и пляски, концертная программа с гармонистом, масленичные забавы, мастер-класс по приготовлению блинов на пеньках, катание на лошадях, показательные выступления лошадок конного двора, ароматный чай из самовара, сожжение чучела Масленицы.

Пос. Косая Гора, ул. Гагарина, 2.

16.00 Народное гулянье с игровой программой «Прощай, Великая Масленица!»: народные гулянья, работа интерактивной зоны «Румяный блин». Цена: 100 р.



В программе возможны изменения, не зависящие от редакции.