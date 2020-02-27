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Презентация экопроекта My cup, please

Презентация экопроекта My cup, please

В «Типографии» состоится знакомство с Международным экологическим проектом Мy cup, please. В программе выступления тульских координаторов проекта Ольги Чернецовой из ТРОО «Экологическая защита» и Яны Коробицыной из проекта «Фудшеринг Тула». Приходите со своей кружкой! А также приносите с собой пластиковые отходы, в рамках встречи пройдет акция по сбору вторсырья.

11.00 — 13.00 Акция «Больше не мусор» по приему вторсырья
11.10 Ольга Чернецова. Презентация проекта My cup, Please
12.00 Яна Коробицына. Фудшеринг. Зачем это нужно заведениям общественного питания

Движение зародилось в Беларуси и получило развитие в Санкт-Петербурге в конце 2017 года. Активисты пропагандируют культуру отказа от одноразовых стаканциков, а вместо них использовать свои кружки. И уже сейчас в России около 100 неравнодушных и активных кураторов в более чем 40 городах, а в почти 1 500 заведениях страны нальют напиток навынос в кружку гостя, вместо одноразового стаканчика, и даже поощрят за это.

Координатор проекта — директор тульского отделения ТРОО «Экологическая защита» Ольга Чернецова расскажет о плюсах участия тульских заведений в международном безоплатном экологическом проекте, ответит на возникающие вопросы, развеет популярные мифы об экологизации привычных рабочих процессов.

В рамках встречи состоится выступление Яны Коробицыной — координатора проекта и одноименной социальной сети в ВКонтакте «Фудшеринг Тула». Яна расскажет о том, что такое «фудшеринг» и с чем его едят, об основных нюансах организации фудшеринга заведением общественного питания, а также поделится практическим опытом взаимодействия с тульским бизнесом.

Вход свободный.

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
29 февраля 2020, суббота
11:00
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Касса
ПЯТЕRО: «NanoAcappella. Лучшее»
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26 марта, четверг 19:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 500-1000 ₽
Кватро
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12 марта, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1600-2700 ₽
Любовная чехарда
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4 марта, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1200-1700 ₽
Erik Leuthäuser (Германия)
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7 марта, суббота 19:00
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 ₽  Билеты: 500 ₽
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14 марта, суббота 15:00
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