Презентация экопроекта My cup, please

В «Типографии» состоится знакомство с Международным экологическим проектом Мy cup, please. В программе выступления тульских координаторов проекта Ольги Чернецовой из ТРОО «Экологическая защита» и Яны Коробицыной из проекта «Фудшеринг Тула». Приходите со своей кружкой! А также приносите с собой пластиковые отходы, в рамках встречи пройдет акция по сбору вторсырья.

11.00 — 13.00 Акция «Больше не мусор» по приему вторсырья

11.10 Ольга Чернецова. Презентация проекта My cup, Please

12.00 Яна Коробицына. Фудшеринг. Зачем это нужно заведениям общественного питания

Движение зародилось в Беларуси и получило развитие в Санкт-Петербурге в конце 2017 года. Активисты пропагандируют культуру отказа от одноразовых стаканциков, а вместо них использовать свои кружки. И уже сейчас в России около 100 неравнодушных и активных кураторов в более чем 40 городах, а в почти 1 500 заведениях страны нальют напиток навынос в кружку гостя, вместо одноразового стаканчика, и даже поощрят за это.

Координатор проекта — директор тульского отделения ТРОО «Экологическая защита» Ольга Чернецова расскажет о плюсах участия тульских заведений в международном безоплатном экологическом проекте, ответит на возникающие вопросы, развеет популярные мифы об экологизации привычных рабочих процессов.

В рамках встречи состоится выступление Яны Коробицыной — координатора проекта и одноименной социальной сети в ВКонтакте «Фудшеринг Тула». Яна расскажет о том, что такое «фудшеринг» и с чем его едят, об основных нюансах организации фудшеринга заведением общественного питания, а также поделится практическим опытом взаимодействия с тульским бизнесом.

Вход свободный.