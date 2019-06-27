Выходные в Туле: 28-30 июня

«Дикая мята», фестиваль красок, бразильские танцы и морская вечеринка, фильм Люка Бессона про «Курск» — программа на выходные просто бомбическая, если погода не подведет.

Фестивали

Когда: 28−30 июня, пятница-воскресенье, 12.00, музыкальная программа — с 17.45

Где: Алексинский р-н, Бунырево (140 км от Москвы)

Цена: взрослый — 5000 р., детский — 2500 р, парковка — 1500 р., место под палатку — 1500 р.

Открытие фестиваля запланировано на 12.00. На протяжении трех фестивальных дней для гостей будут работать пять музыкальных сцен, палаточный лагерь, ярмарки и спортивные площадки. На пяти сценах «Дикой Мяты» за три дня пройдут 100 концертов звезд.

В этому году впервые на фестивале «Дикая Мята» выступят шотландцы Primal Scream, «Мумий Тролль», Антоха MC и популярнейшая певица Монеточка.

Кроме качественной музыки гостей ждут увлекательные мастер-классы, детский сад, аттракционы, фудкорт, маркет экоеды и дизайнерских вещей, кинотеатр и лекторий и многое другое.

Когда: 28 июня, пятница 16.00

Где: Казанская набережная

Цена: специальная краска — 150 р.

Фестиваль начнет свою работу в 16.00. Гостей ждет поистине яркий праздник: тонны краски, сотни людей, выступление спец. гостей, конкурсы от ведущего, яркая шоу-программа, любимая музыка, новые друзья, отличная тусовка и жаркие танцы!

Когда: 29 июня, суббота, 16.00

Где: село Тургенево, Чернский район

Цена: вход на фестиваль свободный, Тульское музейное объединение организует поездку на фестиваль за 1000 рублей (льготный — 900 рублей). Сбор группы в 13.45 возле музея «Тульские самовары» (Менделеевская, 8)

На один фестивальный день ровная площадка в низине у реки Снежедь превратится в сцену, а склоны оврага — в естественный амфитеатр для зрителей. В ночной тишине зазвучат слова Тургенева, и оживут страницы его произведений. Завершится праздник фейерверком.

Гостей ожидает концертная программа с участием фольклорных коллективов, выставка-ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного творчества, народные игры, забавы, и конечно же ночной спектакль театрализованное представление, где оживут страницы произведений Тургенева. Завораживающее зрелище будет сопровождаться чудесной музыкой и пением. А завершится праздник грандиозным фейерверком.

Другие интересные фестивали — в специальном обзоре «Фестивальное лето 2019»

Концерты

Когда: 29 июня 2019, суббота, 19.00, проход по билетам с 9.00

Где: «Золотой Город», туристический центр, село Петропавловское, улица Степная, 19. Из Тулы курсирует фирменный автобус с 14.00 до 18.00, от парковки, расположенной рядом с музеем «Тульские самовары».

Цена: взрослые — 1000 р., дети 6−10 лет — 500 р., дети до 6 лет — бесплатно

В субботу в «Золотом городе» выступит участница «Фабрики звезд-7» Корнелия Манго. Певица представит свои зажигательные композиции в окружении горячих бразильских танцовщиц.

Перед концертном можно прогуляться живописным уголкам «Золотого города»: посетить сад с фонтанами, домик для чайных церемоний, буддийский храм «Счастье», который погружает гостей в невероятную атмосферу легкости и спокойствия. На территории парка работает конюшня, где можно покататься на лошадях.

Театры

Когда: 29−30 июня, суббота-воскресенье, 18.30

Где: Тульский Государственный академический театр драмы им. М. Горького, Тула, проспект Ленина, 34а

Цена: 300−700 р.

На выходных в Тульском академическом театре Драмы состоится премьера водевиля по пьесе французского драматурга Клода Манье «Блэз». По сюжету продавец половых щеток, в душе художник, аристократ по происхождению — Блэз де Амбрие идет на отчаянный шаг: на последние гроши снять шикарный особняк, дать в нем обед в честь семьи бизнесмена Карлье, на дочери которого он готов жениться, ибо погряз в долгах, ссудах, кредитах… Иначе впереди — тюрьма и только тюрьма!

Когда: 28 июня, пятница, 21.30

Где: Дом-музей В. В. Вересаева , Тула, улица Гоголевская, 82

Цена: 150 р.

В честь юбилея со дня рождения Шекспира Тульское музейное объединением совместно с Колледжем культуры и искусства и творческим объединением «К.А.М.» (Культура Артхаусной Мысли) подготовили спектакль «Сон в летнюю ночь».

На старой тульской усадьбе вы встретитесь с весёлым проказником Паком, надменным Обероном и величественной Титанией. Будет и летающий эльф, и неожиданные влюбленности

Детям

Когда: 29 июня, суббота, 16.00

Где: территория Тульского кремля

Вход свободный

На территории Тульского кремля покажут детский спектакль «Академия мультизвезд». Веселая постановка о героях мультфильмов, которые хотят стать звездами. В спектакле присутствуют песни разных лет, стилей и исполнителей, танцы и яркие образы.

События

Когда: 30 июня, воскресенье, 11.00

Где: «Петушки», загородный комплекс, поселок Высокое, поселок Высокое

Вход свободный.

В загородном комплексе «Петушки» пройдет двойная выставка собак всех пород. Гости увидят лучших представителей по версии Общероссийской кинологической обранизации и Федерации служебных собак. На выставке будут представлены северные ездовые собаки и породы Золотистый ретривер, Чихуахуа, Американская акита, белая швейцарская овчарка, бигль, далматин.

Во время выставки пройдет костюмированное шоу собак, в котором смогут принять участие все желащие вместе со своими питомцами. За самый оригинальный костюм победитель получит приз.

Когда: 30 июня, воскресенье, 10.30

Где: Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова

Вход свободный.

В воскресенье парк имени Белоусова весело и с размахом отметит свой день рождения. В этот день гостей ждет морское party, театральные перфомансы, концерт «Пряник Band» и фаер-шоу. Полная программа доступна в афише.

Когда: 29 июня, суббота, 14.00

Где: Мемориал на Красном холме, Ивановка, Куркинский район

Цена: 75 рублей с человека, предварительная запись по телефону: +7 (48743) 3−12−44, e-mail: krholm@kulpole.ru .

Сотрудники Мемориала на Красном холме приглашают освоить старинную русскую игру лапту при условии хорошей погоды. Эта народная забава с мячом и битой — подвижная, интересная и азартная, она развивает быстроту, силу, координацию, формирует командно-игровое мышление, смекалку. В игре могут принять участие от 6 до 20 человек.

Лекции

Когда: 28 июня, пятница, 19.00

Где: «Октава», творческий индустриальный кластер, Тула, улица Каминского, 24

Вход по предварительной регистрации.

В пятницу в «Октаву» приедет урбанист Артур Шахбазян с лекцией «Комфорт в движении». Артур занимается совершенствованием автомобильных и пешеходных пространств.

На своей лекции он расскажет как сделать, чтобы на городских современных улицах было комфортно всем: пешеходам, велосипедистам и автомобилистам. Артур поделится своим опытом, собственными наработками проектирования городской среды и расскажет о трудностях, с которыми сталкиваются реконструкторы и архитекторы, и о чувстве радости, получаемого от видения результатов проделанной работы.

Когда: 29 июня, суббота, 19.00

Где: «Октава», творческий индустриальный кластер, Тула, улица Каминского, 24

Вход по предварительной регистрации.

В субботу в «Октаве» пройдет уникальный мастер-класс, на котором всех желающих научат писать качественные и полезные статьи для «Википедии». Тем, кто хочет в режиме реального времени опробовать полученные знания на практике, рекомендуется взять с собой ноутбуки или планшеты и заранее зарегистрироваться во всемирной энциклопедии.

Мастер-класс и семинар проведет исполнительный директор Некоммерческого партнерства «Викимедиа РУ» Станислав Козловский. Он подробно расскажет о внутренней кухне «Википедии» и о проекте «Викимедиа».

Выставки

Когда: 28 июня, пятница, открытие-13.00, 29-30 июня, суббота-воскресенье, 10.00

Где: Музей оружия, здание-шлем, Тула, улица Октябрьская, 2 (санитарный день - последний понедельник каждого месяца)

Цена: на открытие вход свободный, далее взрослые - 450 р, студенты/пенсионеры - 300 р., далее до 16 лет- бесплатно

Хронологические рамки выставки охватывают период с 1812-го по 1942 год. Всего будет представлено более 270 предметов. Выставка посвящена доблести предков и ее увековечению на Бородинском поле.

Событийная линия Отечественной войны 1812 года представлена на выставке в живописных полотнах и графических листах. Реликвиями сражения выступают предметы обмундирования и снаряжения. Второй раздел выставки повествует об истории основания Бородинского музея, а также о широком праздновании 100-летия Отечественной войны 1812 года. В 1941 году Бородинское поле вновь стало местом боев. События тех трудных дней иллюстрируют художественные полотна, фотографии и личные вещи красноармейцев.

А что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

Цена: от 140 р.

В прокат выходит американский фантастический боевик о захвате Земли пришельцами. Человечество порабощено, а спутниковая, мобильная связь и Интернет отключены. Инопланетяне следят за каждым шагом человечества, обустроив наш мир по своим собственным законам и правилам, патрулируя улицы и охотясь на повстанцев. Но есть подпольная группировка, которая жаждет вернуть власть над планетой людям.

Цена: от 140 р.

В кино вышла историческая драма на основе трагический событий 2000 года в Баренцевом море. Продюссером картины выступит мастер жанра «боевик» Люк Бессон. Картина рассказывает, как ведут себя в подобной ситуации сами моряки, служащие подлодки, борющиеся за выживание, и как снаружи их жёны и семьи пытаются зацепиться хоть за какой-то шанс с надеждой на спасение.

Желаем вам прекрасного отдыха и напоминаем, что остальные события доступны на Myslo/Afisha, а купить билеты можно в Myslo-кассе.