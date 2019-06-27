Пещеры, озёра и мистика: 10 неожиданных экскурсий в Тульской области

Собрали для вас экскурсии, которые помогут удивиться и развеяться, узнать об истории нашего края и сделать красивые снимки для инстаграма.

Араповские пещеры

Когда: 10 августа, 9.00

Маршрут: 250 метровый лабиринт из пещер рядом с поселком Гремячее

Сбор участников: 9 августа в 18.30 инструктаж в информационном центре «Газона»

Вход по предварительной регистрации в сообществе ВКонтакте или по телефону +7 (902) 752-85-24





Участники поедут на автобусе в пещеры заброшенного монастыря XIV века. На месте им предстоит исследовать извилистый 250-метровый пещерный лабиринт с нишами и бывшим церковным алтарем. Организаторы рекомендуют одеваться теплее, так как внутри пещеры температура очень низкая.

В экскурсии могут принять участие лица старше 18 лет без медицинских противопоказаний.

Суворовские карьеры

Когда: 6 июля, 9.00

Маршрут: Большая песочница — озера БАМ, Штаны, Бобринская карасятня, Луна и др.

Сбор участников: 5 июля в 18.30 инструктаж в информационном центре «Газона»

Вход по предварительной регистрации в сообществе ВКонтакте или по телефону +7 (902) 752-85-24

Восьмичасовое путешествие пройдет по всему периметру живописных Суворовских карьеров. Участники увидят необычный для наших широт пейзаж: кристально голубые озера, извилистые каньоны и ущелья и узнают, как бывшее месторождение огнеупорной глины превратилось в одно из самых красивых мест нашего региона.

В экскурсии могут принять участие лица старше 18 лет без медицинских противопоказаний.

Жабынь — Белев. Дом традиций

Когда: 31 августа, 9.00

Маршрут: Свято-Введенский Макарьевский Жабынский мужской монастырь-Фабрика-музей «Дом традиций»

Сбор участников: 30 августа в 18.30 инструктаж в информационном центре «Газона»

Вход по предварительной регистрации в сообществе ВКонтакте или по телефону +7 (902) 752-85-24 , экскурсия в «Дом традиций» — 300 р.

Первым пунктом экскурсии станет комплекс стариного Жабынского монастыря, основанного в конце XVI века при царе Фёдоре Иоанновиче. Гости увидят три храма, которые являются памятниками истории и прогуляются по местам научных археологических исследований. Далее участники экскурсии отправятся в белевский «Дом традиций», где наглядно увидят весь процесс изготовления пастилы и смогут ее продегустировать на каждом этапе приготовления. Завершит экскурсию чаепитие с пастилой.

Экскурсия по полю Куликовской битвы в бричке

Когда: по предварительной записи по тел +7 (48735) 3−15−46 или по e-mail: mon@kulpole.ru

Маршрут: Конный двор — Зеленая Дубрава

Сбор участников: Конный двор

Цена: 400 рублей с человека

Экскурсия пройдет по маршруту «Куликово Поле: прошлое, настоящее, будущее». Разница лишь в способе передвижения — весь путь проезжают до Зеленой Дубравы участники экскурсии проезжают на конной повозке.

На экскурсии вы узнаете, что изменило место легендарного сражения и как ученые возвращают полю Куликовской битвы исторический облик. Перед вами откроются живописные уголки куликовской степи, красота степного разнотравья и редкие обитатели Куликова поля.

Экскурсия на Всехсвятское кладбище

Когда: по пятницам, 19.00

Маршрут: 34 га территории Всехсвятского кладбища

Сбор участников: за 30 минут до начала возле Всехсвятского собора

Цена: 200 р.

Полуторачасовая прогулка по Всехсвятскому кладбищу понравится не только любителям острых ощущений. Это крупнейшее историческое кладбище Тулы, которое существует почти три века и хранит в себе множество интересных фактов. В маршруте экскурсии встречаются надгробия, напоминающие настоящие произведения искусства, выполненные в различное время и в различных техниках (белокаменная резьба, мрамор, чугунное литье, ковка). Помимо православных захоронений на кладбище есть участки с могилами старообрядцев, католиков, лютеран и три Воинские братские могилы участников Великой отечественной войны.

Для безопасности и уюта рекомендуем приходить в удобной обуви (ямы и кочки), закрытой одежде (клещи и комары) и с фонариком (сумрачно).

Велопрогулки в Ясной Поляне

Когда: весь летний сезон по предварительной записи по тел: +7 (953) 438-03-07

Маршрут: 6 км Рига- Купальня на реке Воронке — Рига по пересеченной местности, 10 км Рига — Купальня на р. Воронке — водохранилище Полторы — Подкапустник – деревня Грумант-Рига для подготовленных участников

Сбор участников: за 15 минут до начала экскурсии от центральной части усадьбы за Домом Волконского

Цена: 6 км, взрослые/дети — 500 р./300 р., выходные и праздники: 600 р./350 р., 10 км — 1000 р., выходные и праздники — 1200 р., на своем велосипеде: взрослые на 6/10 км — 250р./ 350 р., дети (до 12 лет) на 6 км — 100 р.

С 1 мая в Ясной Поляне открывается сезон велоэкскурсий. Все лето посетители могут совершить прогулку на велосипеде по местам, описанным в дневниках Л. Н. Толстого и послушать рассказ опытного гида. Посетители узнают историю возникновения посадок в имении Ясная Поляна, историю Тульских засек — части Большой засечной черты, бывшей южным рубежом Московского государства до середины XVII века.

Велосипед можно арендовать на месте или привезти с собой, для велосипедистов с разной степенью подготовки есть два маршрута. Первый маршрут длинной 6 км проходит по по грунтовым дорогам и тропинкам — он подойдет для детей старше 7 лет и тех, кто не часто катается на велосипеде. Для продвинутых спортсменов организаторы предлагают более сложное путешествие протяженностью 10 км. В него добавляется дорога вдоль водохранилища Полторы, мимо Подкапустника к роднику в деревне Грумант, где проживал в летнее время князь Н. С. Волконский .

Обзорная автобусная экскурсия по Туле

Когда: по воскресеньям, 12.00 и 13.00

Маршрут: Музей самоваров — ул. Советской — Оружейному переулку — Красноармейскому проспекту — ул. Лейтейзена — проспект Ленина

Сбор участников: парковка напротив музея «Тульские самовары»

Цена: 100 рублей, билеты продаются в кассе музея и перед посадкой в автобус при наличии свободных мест (всего 24 участника), до 7 лет бесплатно (проезд на коленях)

Экскурсия позволяет познакомиться с основными достопримечательностями Тулы всего за один час. Маршрут был запущен год назад по инициативе Тульского историко-архитектурного музея совместно с правительством Тульской области. Участники проезжают на автобусе по центральным улицам города и одновременно слушают рассказ об истории возникновения Тулы. Вы узнаете как образовались главные улицы города, где располагались элитные дома и заведения в 19 веке, как образовывались новые районы и сколько стоила переправа по воде из Чулково к кремлю, какие судьбоносные для России события здесь происходили, и насколько могущественными были «пряничные короли».

Тула мистическая

Когда: по пятницам, 19.00

Маршрут: Покровский собор (возле здания ГТРК) — Дом Лугининых (1-й корпус ТГПУ) — Кремль — Здание ФСБ — Здание благородных девиц (Черниковский переулок, 5-й корпус ТГПУ) — Памятник Мосину — Подземный переход на ул. Мосина — Набережная реки Упы

Сбор участников: за 15 минут до начала у информационного центра «Газона"

Вход по предварительной регистрации в сообществе ВКонтакте или по телефону +7 (902) 752-85-24

Во время экскурсии вы узнаете о мистических уголках и таинственных явлениях города. Участники пройдут по местам, где появляются призраки и хранятся древние клады. Также вы узнаете, как удалось спасти город при большом пожаре 1834 года.

«Город на ладони» — экскурсия по стенам Тульского кремля

Когда: по субботам и воскресеньям, в 12.00, требуется предварительная запись по тел. 8 (4872) 77-49-34

Маршрут: экскурсия вдоль стен Тульского кремля

Сбор участников: музей «Тульский кремль»

Цена: дети — 150 руб., взрослые — 250 руб., группа до 9 человек — 2000 руб.

Экскурсия подойдет тем, кто интересуется историей и архитектурой Тулы и мечтает увидеть город с необычной стороны. Участники поднимутся на стену тульской крепости и увидят с высоты боевого хода не только кремль, но и самую древнюю часть города — Посад. А гид расскажет интересные истории о памятниках «Старого города».

Военно-патриотический комплекс «Рубеж обороны»

Когда: по средам, 17.00 и 19.00

Сбор участников: за 15 минут до начала возле информационного центра «Газона», отъезд от «Музея самоваров»

Маршрут: Ул. Маршала Жукова д. 6, п. Мясново

Вход по предварительной регистрации в сообществе ВКонтакте или по телефону +7 (902) 752-85-24

40-минутная экскурсия позволит на время погрузиться в атмосферу военных лет. В военно-патриотическом парке обустроены землянки, красный уголок, партизанская школа, конюшня, окопы, смотровая вышка, кострище. На территории комплекса проходит интерактивная программа: выставка находок с мест боев в Тульской области, презентация поискового оборудования и технологии поиска, мастер-класс разборка-сборка АК, ПМ, снаряжение магазина АК, краеведческая площадка, песни военных лет.