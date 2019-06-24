126-летие парка имени Белоусова
30 июня парк имени Белоусова весело и с размахом отметит свой день рождения. Публикуем полную программу мероприятий.
Большой круг.
15.00−19.00 Мастер-класс по танцевальным направлениям
Центральная аллея.
15.00−18.00
- «Матрёшкин парк» с выступлением фольклорного коллектива «Гармошечка».
- Проект «Уличный артист»
Ротонда.
17.00 Музыкальная гостиная
18.00 Мюзикл
Детский городок.
10.30
- Детский театр на французском
- Детский спектакль «Дом сказки»
16.00 Рэтро комикс
16.30 БУКВАед
17.00 Детскотека
Пляж.
10.00−12.00 «Морское party» с детской анимационной программой и розыгрышем подарков
Фонтанная площадь.
11.00−22.00 Ярмарка тульских мастеров
15.00−18.00 Мимы, ходулисты
15.00−18.00 Планетарий
14.00−18.00 Мастер-классы
Эстрада.
14.00−14.30 Выступление детских творческих коллективов
14.30 Вокальный ансамбль русской песни «Журавушка»
15.30 Цыганский ансамбль песни и танца «ЯГОРИ»
16.30 Фольклорный ансамбль «СМОРОДИНА»
17.30 Вокальный коллектив «Тоника»
18.30 Вокальный дуэт Ольги и Евгения Поляковых
19.30 Театральные перфомансы в исполнении студии «Лицо-Идеи» и театра костюма и танца «Контур»
20.30 Кавер-группа ПРЯНИК BAND
21.30 Фаер шоу