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126-летие парка имени Белоусова

126-летие парка имени Белоусова

30 июня парк имени Белоусова весело и с размахом отметит свой день рождения. Публикуем полную программу мероприятий.

Большой круг.

15.00−19.00 Мастер-класс по танцевальным направлениям

Центральная аллея.

15.00−18.00

  • «Матрёшкин парк» с выступлением фольклорного коллектива «Гармошечка».
  • Проект «Уличный артист»

Ротонда.

17.00 Музыкальная гостиная

18.00 Мюзикл

Детский городок.

10.30

  • Детский театр на французском
  • Детский спектакль «Дом сказки»

16.00 Рэтро комикс

16.30 БУКВАед

17.00 Детскотека

Пляж.

10.00−12.00 «Морское party» с детской анимационной программой и розыгрышем подарков

Фонтанная площадь.

11.00−22.00 Ярмарка тульских мастеров

15.00−18.00 Мимы, ходулисты

15.00−18.00 Планетарий

14.00−18.00 Мастер-классы

Эстрада.

14.00−14.30 Выступление детских творческих коллективов

14.30 Вокальный ансамбль русской песни «Журавушка»

15.30 Цыганский ансамбль песни и танца «ЯГОРИ»

16.30 Фольклорный ансамбль «СМОРОДИНА»

17.30 Вокальный коллектив «Тоника»

18.30 Вокальный дуэт Ольги и Евгения Поляковых

19.30 Театральные перфомансы в исполнении студии «Лицо-Идеи» и театра костюма и танца «Контур»

20.30 Кавер-группа ПРЯНИК BAND

21.30 Фаер шоу

Где и когда?
Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
30 июня 2019, воскресенье
10:30
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