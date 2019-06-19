В загородном комплексе «Петушки» пройдет двойная выставка собак всех пород. Гости увидят лучших представителей по версии Общероссийской кинологической обранизации и Федерации служебных собак. На выставке будут представлены северные ездовые собаки и породы Золотистый ретривер, Чихуахуа, Американская акита, белая швейцарская овчарка, бигль, далматин.

Во время выставки пройдет костюмированное шоу собак, в котором смогут принять участие все желащие вместе со своими питомцами. За самый оригинальный костюм победитель получит приз.

Вход свободный.