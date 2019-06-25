На фестивальной площадке «Среднерусской возвышенности» выступит участница «Фабрики звезд-7» Корнелия Манго. Певица представит свои зажигательные композиции в окружении горячих бразильских танцовщиц.

Перед концертном можно прогуляться живописным уголкам «Золотого города»: посетить сад с фонтанами, домик для чайных церемоний, буддийский храм «Счастье», который погружает гостей в невероятную атмосферу легкости и спокойствия. На территории парка работает конюшня, где можно покататься на лошадях.

Билет дает право входа на территорию «Золотого города» и пользования всеми развлекательными зонами и объектами сервиса с 9:00 текущего дня.

Как добраться

С 1 июня из Тулы курсирует транспорт до места проведения фестиваля. Автобус с фирменным логотипом будет отправляться каждые два часа, с 14.00 до 18.00, от парковки, расположенной рядом с музеем «Тульские самовары».