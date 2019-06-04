В Тульском академическом театре Драмы состоится премьера спектакля по пьесе французского драматурга Клода Манье «Блэз».

Клод Манье — профессиональный актер, известный французский комедиограф, мастер водевильного жанра, пьеса «Авантюрист (Блэз)» яркое тому подтверждение.

Продавец половых щеток, в душе художник, аристократ по происхождению — Блэз де Амбрие идет на отчаянный шаг: на последние гроши снять шикарный особняк, дать в нем обед в честь семьи бизнесмена Карлье, на дочери которого он готов жениться, ибо погряз в долгах, ссудах, кредитах… Иначе впереди — тюрьма и только тюрьма!

Но загад, как известно, не бывает богат! Сначала подвела хозяйка дома, потом не того метрдотеля прислали, бутылки с шампанским оказались пустыми, курицу из ресторана не доставили… Блэз запутывается в предметах, дверях, комнатах, неуклюжая помощь служанки Мари только усиливает комический эффект! Как из рога изобилия сыплются несуразицы и несоответствия…

Водевиль, а это водевиль! — наши герои танцуют, поют, шалят, флиртуют.

Но, в конце концов, как все невезучие, наш герой Блэз выигрывает счастливый билет. Нет, это не богачка Лаура Карлье, не манекенщица Женевьева, а та, которую не ждал, с которой так легко и просто быть рядом.



В спектакле заняты: заслуженные артисты России: Ольга Красикова, Наталья Дружинина артисты: Марина Анисимова, Александру Барактари, Елена Берестнева, Сергей Сергеев, Мария Соловьева, Сергей Пыжов, Инна Тарада

Стоимость: 300−700 р.