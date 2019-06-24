Битва за Землю

Страна: США, 2019

Премьера: в РФ 27.06.2019

Режиссер: Руперт Уайатт

Актеры: Джон Гудман, Вера Фармига, Мадлен Брюэр, Машин Ган Келли, КиКи Лэйн, Алан Рак, Кевин Дж. О’Коннор, Эштон Сандерс, Джеймс Рэнсон, Д.Б. Суини

Жанр: фантастика, экшен

Продолжительноcть: 109 мин

Рейтинг Кинопоиска: 5,36

Мы всегда знали, что не одни в этом мире. Мы отправляли сигналы в надежде получить ответ. И нас услышали. За считанные часы пришельцы захватили Землю и установили свое правительство. Сотовая связь и интернет отключены, электронные библиотеки уничтожены. Большой инопланетный брат следит за каждым, его дроны-охотники днем и ночью патрулируют улицы новой Земли. Мы — последние, те, у кого нет имени, невидимые для системы. Сегодня мы вернем нашу планету.