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Комфорт в движении

Комфорт в движении

28 июня в «Октаву» приедет урбанист Артур Шахбазян с лекцией «Комфорт в движении». Артур занимается совершенствованием автомобильных и пешеходных пространств.

На своей лекции он расскажет как сделать, чтобы на городских современных улицах было комфортно всем: пешеходам, велосипедистам и автомобилистам. Артур поделится своим опытом, собственными наработками проектирования городской среды и расскажет о трудностях, с которыми сталкиваются реконструкторы и архитекторы, и о чувстве радости, получаемого от видения результатов проделанной работы.

Вход по предварительной регистрации.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
28 июня 2019, пятница
19:00
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