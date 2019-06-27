28 июня в «Октаву» приедет урбанист Артур Шахбазян с лекцией «Комфорт в движении». Артур занимается совершенствованием автомобильных и пешеходных пространств.

На своей лекции он расскажет как сделать, чтобы на городских современных улицах было комфортно всем: пешеходам, велосипедистам и автомобилистам. Артур поделится своим опытом, собственными наработками проектирования городской среды и расскажет о трудностях, с которыми сталкиваются реконструкторы и архитекторы, и о чувстве радости, получаемого от видения результатов проделанной работы.

Вход по предварительной регистрации.