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Википедия и культурное наследие

Википедия и культурное наследие

В Большом зале «Октавы» проведет свой семинар исполнительный директор Некоммерческого партнерства «Викимедиа РУ» Станислав Козловский. Он подробно расскажет о внутренней кухне «Википедии» и о проекте «Викимедиа».

Станислав также проведет уникальный мастер-класс, на котором научит всех желающих писать качественные и полезные статьи для «Википедии». Тем, кто хочет в режиме реального времени опробовать полученные знания на практике, рекомендуется взять с собой ноутбуки или планшеты и заранее зарегистрироваться во всемирной энциклопедии.

Семинар пройдет 29 июня. Начало в 19.00 Вход по предварительной регистрации.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
29 июня 2019, суббота
19:00
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