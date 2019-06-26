Википедия и культурное наследие
В Большом зале «Октавы» проведет свой семинар исполнительный директор Некоммерческого партнерства «Викимедиа РУ» Станислав Козловский. Он подробно расскажет о внутренней кухне «Википедии» и о проекте «Викимедиа».
Станислав также проведет уникальный мастер-класс, на котором научит всех желающих писать качественные и полезные статьи для «Википедии». Тем, кто хочет в режиме реального времени опробовать полученные знания на практике, рекомендуется взять с собой ноутбуки или планшеты и заранее зарегистрироваться во всемирной энциклопедии.
Семинар пройдет 29 июня. Начало в 19.00 Вход по предварительной регистрации.
Где и когда?
Тула, улица Каминского, 24
29 июня 2019, суббота
19:00