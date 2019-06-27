Свадебное застолье: выбираем ресторан

Блюз

Кафе «Блюз» устроит для вас уютное, яркое и вкусное свадебное застолье, а также юбилей, корпоративное событие или выпускной. Ваш праздник здесь пройдёт по-домашнему, но со вкусом, и будет неповторимым.

«Блюз» — это место, где можно пить,

есть и танцевать.

Зал кафе вмещает до 50 гостей. Для вашей свадьбы или другого события его красиво украсят. Свадебное торжество — это не только застолье, но и музыка, танцы, а также лав стори, которое молодожены хотят показать гостям. В кафе «Блюз» есть танцпол, большой экран с проектором и возможность подключить всё необходимое оборудование для живой музыки.

Вы сможете организовать своё музыкально-развлекательное сопровождение вечера или заказать здесь разнообразные живые музыкальные программы: вокал, танцевальные номера, dj.

Этим летом здесь открылась уютная летняя веранда, на которой вы сможете провести приятное время за любимой едой и напитками в прохладной тени.

Какое застолье понравится каждому гостю? Такое, чтобы было вкусно, сытно и на совесть! Именно этот принцип соблюдают повара в кафе «Блюз». К вашему праздничному столу вы сможете выбрать угощения из богатого меню европейской и русской кухни, а также блюда на мангале, которые оценят даже самые взыскательные гости. Кроме того, на десерт подадут вкуснейший авторский торт.

Кафе «Блюз» — мелодия вкуса

и ваш особенный праздник!

Тула, пр. Ленина, 127-а.

Тел.: 8 (4872) 52-74-75 , 8 (953) 189-34-84 , 8 (910) 948-41-67 .

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«У Красных Ворот», парк-кафе

Парк-кафе «У Красных Ворот» — уникальное место вдали от городской суеты. «Красные Ворота» — это отдых для всей вашей семьи.

#вкрасных вас ждёт вкусная и разнообразная еда, демократичные цены и выгодные акции, детская площадка, уютные интерьеры и яркие фотозоны, ну и, конечно, вкуснейший шашлык на открытом мангале.

Банкетные залы готовы принять торжество любого масштаба – от 6 до 125 гостей. Здесь готовы устроить не только свадьбу, но и другие мероприятия, фуршеты, детские праздники, бизнес-встречи.

Выбирайте площадку для проведения вашей свадьбы:

Летний замок – просторный шатёр на 125 человек с живописной лаунж-верандой.

Два банкетных зала на 25 и 40 человек – выполненные в разных стилях отдельно стоящие друг от друга домики, в которых будете только вы и ваша компания.

Летник – стильный уголок на 25 человек возле детской зоны и танцпола. Площадка подходит для проведения мероприятия любого формата.

Веранда – уютная площадка на 20 человек возле танцпола. Подходит как для шумной компании, так и для семейного мероприятия.

Беседки вмещают от 4 до 12 человек.

Ищете, где провести выездную регистрацию брака? Парк-кафе «У Красных Ворот» устроит для вас красивую церемонию и предоставит всё необходимое для этого оборудование.

А ещё здесь можно провести яркую фотосессию в атмосфере зелени и природы как на свадьбе, так и на любом событии, и просто, если вы хотите сделать красивые кадры.

Вам не придётся беспокоиться о техническом оснащении для музыкального сопровождения. В этом кафе есть всё необходимое звуковое и световое оборудование. А на улице даже можно устроить фаер-шоу и фейерверк!

Машины гости праздника смогут оставить на удобной парковке на 100 машино-мест.

Парк-кафе «У Красных Ворот» организует для вас душевную

и яркую свадьбу!

Тула, Хомяковское шоссе, 3-а.

Тел.: 8 (4872) 38-49-41 , 8 (903) 840-49-41.

банкетный-зал-тула.рф

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Банкетный зал «Шартрез»

Свадебный сезон уже в разгаре, но если выше событие запланировано на вторую половину лета или начало осени, то ещё есть возможность выбрать хорошее место для праздника. В «Шартрез» создано всё для проведения торжества любого уровня, от скромного до крупного: два больших банкетных зала, современное музыкальное оборудование, модный декор, уютная и комфортная атмосфера.

Если вы приглашаете на свадьбу всех родных, друзей и коллег с соседями, то располагайтесь в большом банкетном зале, который вмещает

от 100 до 200 гостей.

А для торжества поменьше подойдёт банкетный зал, расположенный на нижнем этаже, в нём будет комфортно компании от 40 до 80 человек.

Если вам понравилась атмосфера большого зала, то можно разделить его на два маленьких. Это отличный вариант для проведения праздника в узком кругу.

Мебель в банкетном зале оформлена в нежных зеленоватых оттенках. Вы можете оставить этот декор, который вам предоставят бесплатно. Ну, а если вы хотите другое оформление и цветовую гамму, в «Шартрез» можно заказать услуги декоратора по приемлемой цене. Вам предложат новые модные варианты декора, которые в тренде в этом сезоне. Уже придумали сами, как всё оформить? Декоратор поможет вам реализовать свою идею и сделать свадьбу неповторимой! Кстати, заведение подарит приятный бонус - вам не придется платить за мольберт для плана рассадки гостей.

Свадебные традиции меняются с каждым годом. Сегодня уже не модно бить бокалы. Вместо этого можно заказать красивую и оригинальную горку шампанского.

В «Шартрез» вы сможете выбрать все детали торжества, в том числе и варианты рассадки гостей. Например, популярную европейскую — когда за столиками располагаются от 4-х до 10 человек. Так приглашенных можно рассадить по возрасту или по интересам.

В этом банкетном зале вам помогут составить меню русско-европейской кухни, которое угодит каждому гостю. Средний чек — от 1800 до 2300 рублей. Порции здесь солидные, гости точно уйдут сытыми. У кого-то из ваших гостей особые пожелания: они не едят мясо или другие продукты? Здесь внимательно прислушаются ко всем пожеланиям, и каждый гость останется довольным.

Алкоголь, соки, воды, фрукты, сладкое и торт вы можете принести сами. Пробкового сбора в «Шартрез» нет.

Свадьба - это счастье, танцы и веселье! Вам не придётся заботиться о музыкальном оформлении. Здесь есть всё необходимое современное музыкальное оборудование, своя светомузыка и большой танцпол. Раздолье для весёлых конкурсов и танцев!

В жаркий день гости могут гулять и отдыхать в уютном и красивом внутреннем дворике. Там же можно провести выездную регистрацию и небольшой фуршет, пока гости ждут. А ещё можно пригласить саксофониста.

Беспокоитесь, что другая свадьба в соседнем зале вам помешает? В «Шартрез» всё продумано так, что гости двух торжеств не пересекаются: в каждом банкетном зале — отдельный выход.

Гости смогут спокойно оставить авто на парковке.

Доверьте свой важный день банкетному залу «Шартрез»!

Тула, Щекинское шоссе, 1-а.