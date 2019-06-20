Курск
Страна:
Бельгия, Люксембург, 2018
Премьера:
в РФ 27.06.2019
Режиссер:
Томас Винтерберг
Актеры:
Леа Сейду, Колин Ферт, Маттиас Шонартс, Макс фон Сюдов, Аугуст Диль, Микаэл Нюквист, Стивен Вэддингтон, Маттиас Швайгхёфер, Йоэль Басман, Златко Бурич
Жанр:
драма
Продолжительноcть:
117 мин
Бюджет:
$20 000 000,00
Рейтинг Кинопоиска:
5,99
Фильм о событиях 2000 года, связанных с подлодкой «Курск». В то время как моряки борются за выживание, их семьи отчаянно сражаются с политическими препятствиями, надеясь на призрачный шанс спасти героев.
Сегодня
|18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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27 июня, четверг
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