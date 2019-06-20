Страна: Бельгия, Люксембург, 2018

Премьера: в РФ 27.06.2019

Режиссер: Томас Винтерберг

Актеры: Леа Сейду, Колин Ферт, Маттиас Шонартс, Макс фон Сюдов, Аугуст Диль, Микаэл Нюквист, Стивен Вэддингтон, Маттиас Швайгхёфер, Йоэль Басман, Златко Бурич

Жанр: драма

Продолжительноcть: 117 мин

Бюджет: $20 000 000,00

Рейтинг Кинопоиска: 5,99

Фильм о событиях 2000 года, связанных с подлодкой «Курск». В то время как моряки борются за выживание, их семьи отчаянно сражаются с политическими препятствиями, надеясь на призрачный шанс спасти героев.