Выходные в Туле: 27-29 декабря

Провожаем 2019 год яркими событиями для взрослых и детей. В программе выступление 5sta Family на открытии главной елки, ледовое шоу, выставки кошек и говорящих попугаев, ярмарка и байкерская елка.

5sta Family на открытии главной новогодней елки

Когда: 27 декабря, пятница, 16.30, выступление группы - 18.00 (время примерное)

Где: Площадь Ленина, Тула

Вход свободный.

Главным событием выходных станет открытие главной новогодней елки на площади Ленина. Откроется праздник торжественным зажжением огней, а на сцене выступит группа 5sta Family. Завершится вечер праздничный фейерверк.

Концерт

Когда: 29 декабря 2019, воскресенье, 17.00

Где: Театрально-концертный центр, Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж

Цена: 300−500 р. Бронирование мест по тел. 71−67−68.

29 декабря на одной сцене соберутся все музыкальные коллективы Тульского «Эрмитажа», чтобы подарить вам Большой Новогодний Концерт!

В программе:

шоу барабанщиков Crazy Army Drum Show

ансамбль русской песни Нины Богомоловой

струнный ансамбль El Classic

группа «Билет на М.А.Р.С.»

позитив-бенд Jazzophrenia

кроссовер-ансамбль Red Sparrow Band

Вас ждёт только качественная музыка, розыгрыш призов и атмосфера новогоднего веселья!

Театры

Когда: 28 декабря, суббота, 12.00

Где: Likerka Loft, Тула, пр. Ленина, 85

Вход свободный.

ртисты «Театрально-концертного центра» покажут интерактивное представление «Новогодняя ярмарка» во дворе Likerka Loft. Вас ждут игры возле елки и настоящая добрая новогодняя сказка, которую расскажет Петрушка. А еще приедет настоящий Дед Мороз!

Приходите заряжаться хорошим настроением, бодростью и обмениваться подарками. Мы подарим волшебство и сказку, а вы нам — свои улыбки!

Вечеринки

Когда: 28 декабря, суббота, 18.00

Где: Concert Hall, Тула, ул. Фридриха Энгельса, 70

Цена: 400−900 р.

В Concert Hall пройдет новогодняя вечеринка, объединяющая всех подростков Тулы под одной крышей.

Юных гостей ждёт:

Топовая музыка и полнейший кач от DMC Гаути x Диесто. Трэш-зона: выпей рыбный коктейль из кефира и огурцов или сделай эпиляцию восковыми полосками, а взамен получи реальные деньги. Зона знакомств: хочешь познакомиться — надевай зеленый браслет, не хочешь — красный. Конкурсы с призами на главной сцене. Выступления тульских артистов с главным призом — записью студийного альбома.

Слэм-time (20 минут беспрерывного музыкального треша): «Хлеб», «Дети», Little Big, «Макс Корж» — самые мясные треки этих артистов подряд. Делаем круг, самые смелые влетают в слэм.

Когда: 28 декабря, суббота, 19.00

Где: М2, рок-клуб, Тула, ул. Октябрьская, 306

Цена: 250 р. в костюме, 500 р. без костюма.

28 декабря в рок клубе М2 состоится «Байкерская ёлка — 2020»! В программе различные конкурсы, игрища и большой концерт. Гостей ждут хиты легендарных групп «АРИЯ», Iron Maiden, Кипелов, «Черный кофе» в исполнении трибьют-группы Last Empire и мощные хиты AC/DC от Moscow Rock Revival.

Когда: 27 декабря 2019, пятница, 22.00

Где: Midnight, караоке-бар, Тула, ул. Металлистов, 16, 1 этаж

Вход свободный.

В караоке баре Midnight пройдет отвязная ретро-вечеринка. В программе музыка, песни и танцы. Для получения незабываемых впечатлений приходите в костюмах и с хорошим настроением.

Когда: 28 декабря, суббота, 18.00

Где: На территории военной прокуратуры Тульского гарнизона, Тула, Советская ул., д.13

Вход свободный.

На территории новых торговых рядов (ул. Советская, д. 13) пройдет тротуарная вечеринка. Необычная вечеринка приурочена к завершению проекта реставрации старинных вывесок «Вспомнить все».



Представители Тульского историко-архитектурного музея расскажут про то, как собрали космическую сумму в 430 000 рублей за несколько месяцев, сколько отзывчивых людей помогло. Вместе с гостями под фанфары разрежут ленточку, выпьют горячительного и сфотографируются со всей красотой.

Детям

Когда: 29 декабря в 12.00, 15.00

Где: Дом культуры «Ясной Поляны», деревня Ясная Поляна, 142а

Цена: 250 р.

Поздравление Деда Мороза: есть





В Доме культуры «Ясная Поляна» готовится насыщенная программа. Дед Мороз со Снегурочкой научат детей танцевать менуэт и полонез, поводят хоровод вокруг наряженной елки и проведут конкурсы с играми и загадками. Музыкально-игровая программа пройдет в атмосфере старинных балов и танцевальных вечеров, приоткроет завесу времени, позволив увидеть, как веселились на Новый год много-много лет назад.

Во второй части вечера детям покажут спектакль «Золушка» по мотивам одноименной пьесы Евгения Шварца. В ролях участники яснополянской театральной студии «Бенефис» и театра танца «Элегия».

Когда: 28 декабря, суббота,14.00

Где: Музей П.Н. Крылова, Тула, ул. Кутузова, д. 10

Цена: 100 р.

28 декабря в музее П. Н. Крылова пройдет мастер-класс «Весёлая мышка». На занятии преподаватель покажет, как можно сшить мышонка из мягкого фетра.

На новогодние праздники принято дарить родным и близким сувениры в виде символа года. Наверняка вы уже закупились смешными мышками в подарок или для украшения интерьера. Но ведь можно смастерить зверька своими руками.

Когда: 27, 29 декабря, 15.30

Где: Музейно-выставочный комплекс Тульского кремля

Цена: взрослый и ребенок — 300 р.

Юных гостей от 2 до 8 лет ждет шоу ростовых кукол с участием фокусника. По сюжету Дед Мороз помогает обратившемуся к нему фокуснику отыскать пропавшую шляпу. Во время поисков Дед Мороз со Снегурочкой создают свою шляпу — для исполнения желаний! В лесу узнали про новый волшебный предмет и, пока хозяев не было дома, поспешили ей воспользоваться…

Когда: 29 декабря в 11.00

Где: Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского

Тула, проспект Ленина, 51

Цена: 300 р.

Артисты Детской филармонии готовят новогодний спектакль для детей по мотивам сказки «Чёрная курица». Сюжет рассказывает о мальчике Алеше, которому одиноко в большом взрослом мире и он отправляется в путешествие под землю.

Кажется, что во сне все ненастоящее, но мальчик совершает настоящие благородные поступки, обретает настоящего друга, совершает настоящее предательство и испытывает настоящее раскаяние.

В фойе перед спектаклем детей ждет игровая интерактивная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Выставки

Когда: 28−30 декабря, пятница-воскресенье, 11.00−17.00

Где: ТРЦ «Макси», торгово-развлекательный центр, Тула, Пролетарская ул., 2

Цена: 100 р.

В ТРЦ «Макси» пройдет новогодняя выставка кошек. За три дня на выставке будут представлены разные породы кошек со всего мира. Гостей ждут яркие монопородные шоу:

Британская,

Шотландская,

Мейн-Кун,

Бенгальская,

Сфинкс

Шоу аборигенных пород.

Когда: 27−19 декабря, суббота-воскресенье, 10.00

Где: Тульский областной Экзотариум, новая экспозиция Тула, улица Первомайская, 13а к10 (Новая экспозиция в Белоусовском парке)

Цена: взрослый (с 14 лет) — 150 руб.+ входной билет, детский (до 14 лет)/льготный* - 100 руб. + входной билет.

В здании экзотариума в Центральном парке открывается необычная выставка, где можно будет увидеть ярких и дружелюбных говорящих попугаев. Посетители увидят 14 необыкновенных пернатых — какаду, ара, ара кинги, жако, лорикеты, благородные попугаи и амазоны. Они здороваются с посетителями и с удовольствием общаются на разных языках. Все эти необычные птицы из частной коллекции ученого, посвятившего жизнь наблюдениям за своими питомцами, их обучению и разведению.

Когда: 27-29 декабря, пятница-воскресенье, 12.00-21.00

Где: «Октава», творческий индустриальный кластер, Тула, улица Каминского, 24

Цена: экскурсии проводятся каждый час по билетам: школьники — 150 руб., студенты и пенсионеры — 200 руб. взрослые — 250 руб., семейный билет (2 взрослых и ребенок) — 250 руб.





Новая экскурсия в музее Станка повествует о неизвестных героях города и малоизвестных фактах о Туле. Эту историю никогда не рассказывали полностью, впервые она будет рассказана современным языком мультимедиа.

Несколько глав экспозиции «Промышленность», «Мастерство», «Наука», «Звук», «Книги», «Город» рассказывают истории изобретателей и предпринимателей разных столетий, сформировавших регион. Зрители узнают, кого и почему в Туле XVI века называли «казюками» и «кирпичниками», какое изобретение оружейника Макарова можно встретить почти в каждом российском доме и как Голливуд использует тульские разработки. Экскурсия содержит 43 сюжета.

События/ярмарки

Когда: 28 декабря, суббота, 15.00

Где: Тульский Государственный Цирк, Тула, улица Советская, 96

Вход свободный.

На площадке возле цирка пройдет традиционный флешмоб с праздничными мероприятиями. Зрители увидят выступление силача, воздушных гимнастов, виртуозных мотоциклистов, а также главных звезд манежа – цирковых животных!

Вести праздничное мероприятие будут Дед Мороз и Снегурочка. Они поздравят всех участников праздника с наступающим Новым годом и разыграют билеты на представление в цирк! Завершится праздник масштабным новогодним хороводом!

Когда: 27-29 декабря, пятница-воскресенье, 12.00-20.00

Где: Казанская набережная, Тула

Вход свободный.

На Тульской набережной пройдет большая новогодняя ярмарка. С 27 по 29 декабря здесь можно выбрать подарки для родных и близких.

На ярмарке можно будет приобрести работы тульских мастеров по дереву, лоскутному шитью, валянию из войлока, вязаных изделий, а также сладости от тульских кондитеров.



Согреемся горячим глинтвейном с имбирными пряниками, научимся чему-то новому на мастер-классах в теплых шатрах, повеселимся от души!

Когда: 28-29 декабря, суббота-воскресенье,10.00-21.00

Где: ТРЦ «Макси», торгово-развлекательный центр, Тула, Пролетарская ул., 2

Вход свободный.

В большом атриуме ТРЦ «Макси» состоится 15-й новогодний дизайн-маркет конфетти. Для посетителей откроется большой маркет новогодних подарков с невероятным изобилием украшений, вкусностей, домашнего декора, натуральной косметики напрямую от мастеров и дизайнеров Тулы. Мы соберем все самые интересные, красивые и особенные подарки сразу в одном месте.

С 10.00 до 21.00 гостей ждет новогодняя атмосфера, множество праздничных сюрпризов, фотозона, музыка и развлечения для детей и взрослых. Каждый пришедший получит заряд вдохновения и отличного настроения.

Спорт

Когда: 28 декабря, суббота, 11.00

Где: «Макларен», конный клуб, конюшня

Тула, Ленинский р-н, д.Большая Еловая, 113

Вход свободный.

В конно-спортивном комплексе «Макларен» пройдут новогодние соревнования по конкуру. Юные участники поборются за кубок Деда Мороза. В программе соревнований конкур для опытных и начинающих наездников на маршрутах 40 см, 60 см, 80 см, 90−100 см.

Физкультурно-оздоровительный комплекс ТулГУ

Тула, просп. Ленина, 84А

29 декабря, воскресенье, 10.45

Вход свободный.



В Спортивном комплексе «ТулГУ» жителей и гостей города Тула ждет встреча главных фаворитов Суперлиги мини-футбола Тульской области. Обе команды занимают первую и вторую строчку в турнирной таблице. Игра будет транслироваться в сообществе Ассоциации мини-футбола Тульской области.

Перед игрой на разогреве выступит творческий коллектив барабанщиков.

А что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

Цена: от 140 р.

В прокат выходит российская комедия от создателей фильма «Последний богатырь». Сюжет нового фильма так же крутится вокруг путешествия во времени. Эгоистичный мажор Гриша в один не очень прекрасный день после аварии приходит в себя… в 1860 году в барской усадьбе. Теперь он — обычный холоп без связей и связи: о смартфонах здесь не слышали, а все вокруг него — крепостные. Грише предстоит пройти непростой путь, чтобы из наглого сынка богатых родителей превратиться в человека, который умеет ценить простые вещи, умеет дружить, ну и, конечно, любить.

Цена: от 140 р.

В кинотеатрах начался показ уже ставшего традиционным новогоднего анимационного мультфильма про приключения в Тридевятом Царстве. В этой части главные герои будут покорять местный шоу-бизнес. До царя вдруг доходит известие, что в Трисемнадцатом царстве будет проведён грандиозный фестиваль с песенным конкурсом. От своего царства-государства принято было решение отправить Кота-Учёного, ведь в марте всем котам положено орать, точнее петь громкие песни. Уступит ли прошлогодний Хомяк Жорж с его хитовыми песнями нашему коту узнаете в кино.

Это заключительный выпуск «Выходных в Туле» в этом году. С наступающим! Удачи, любви и благополучия! И пусть все ваши мечты исполнятся. А мы продолжим радовать вас новыми интересными событиями.

Желаем вам прекрасного отдыха и напоминаем, что остальные события доступны на Myslo/Afisha, а купить билеты можно в Myslo-кассе.