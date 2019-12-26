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Новогодняя ярмарка

Новогодняя ярмарка

Артисты «Театрально-концертного центра» покажут интерактивное представление «Новогодняя ярмарка» во дворе Likerka Loft. Вас ждут игры возле елки и настоящая добрая новогодняя сказка, которую расскажет Петрушка. А еще приедет настоящий Дед Мороз!
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Приходите заряжаться хорошим настроением, бодростью и обмениваться подарками. Мы подарим волшебство и сказку, а вы нам — свои улыбки!

Вход свободный.

Где и когда?
Likerka Loft
Тула, пр. Ленина, 85
28 декабря 2019, суббота
12:00
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 ₽  Билеты: 900 ₽
EL MENTAL
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7 января, вторник 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
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5 марта, четверг 19:00
Тульский Государственный Цирк
 ₽  Билеты: 1000 ₽
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15 февраля, суббота 19:00
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 ₽  Билеты: 500 ₽
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 ₽  Билеты: 1600-2700 ₽
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