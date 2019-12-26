Артисты «Театрально-концертного центра» покажут интерактивное представление «Новогодняя ярмарка» во дворе Likerka Loft. Вас ждут игры возле елки и настоящая добрая новогодняя сказка, которую расскажет Петрушка. А еще приедет настоящий Дед Мороз!

?

Приходите заряжаться хорошим настроением, бодростью и обмениваться подарками. Мы подарим волшебство и сказку, а вы нам — свои улыбки!

Вход свободный.