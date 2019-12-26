Новогодняя ярмарка игрушек
На Тульской набережной пройдет большая новогодняя ярмарка. С 27 по 29 декабря здесь можно выбрать подарки для родных и близких.
На ярмарке можно будет приобрести работы тульских мастеров по дереву, лоскутному шитью, валянию из войлока, вязаных изделий, а также сладости от тульских кондитеров.
Согреемся горячим глинтвейном с имбирными пряниками, научимся чему-то новому на мастер-классах в теплых шатрах, повеселимся от души!
Вход свободный, ярмарка работает с 12.00 до 20.00.
Где и когда?
Тула, Тула
27 декабря 2019, пятница
12:00
28 декабря 2019, суббота
12:00
29 декабря 2019, воскресенье
12:00
4 января, суббота 19:00
₽ Билеты: 400 ₽
21 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 1700-2800 ₽
7 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
25 января, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
4 марта, среда 19:00
₽ Билеты: 1200-2200 ₽
23 февраля, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽