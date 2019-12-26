Новогодняя ярмарка игрушек

На Тульской набережной пройдет большая новогодняя ярмарка. С 27 по 29 декабря здесь можно выбрать подарки для родных и близких.

На ярмарке можно будет приобрести работы тульских мастеров по дереву, лоскутному шитью, валянию из войлока, вязаных изделий, а также сладости от тульских кондитеров.



Согреемся горячим глинтвейном с имбирными пряниками, научимся чему-то новому на мастер-классах в теплых шатрах, повеселимся от души!



Вход свободный, ярмарка работает с 12.00 до 20.00.