Большой новогодний концерт
29 декабря на одной сцене соберутся все музыкальные коллективы Тульского «Эрмитажа», чтобы подарить вам Большой Новогодний Концерт!
В программе:
- шоу барабанщиков Crazy Army Drum Show
- ансамбль русской песни Нины Богомоловой
- струнный ансамбль El Classic
- группа «Билет на М.А.Р.С.»
- позитив-бенд Jazzophrenia
- кроссовер-ансамбль Red Sparrow Band
Вас ждёт только качественная музыка, розыгрыш призов и атмосфера новогоднего веселья!
Стоимость: 300−500 р. Бронирование мест по тел. 71−67−68.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
29 декабря 2019, воскресенье
17:00
19 января, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
4 февраля, вторник 19:00
₽ Билеты: 1600-2700 ₽
24 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
8 января, среда 12:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
7 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
31 января - 1 февраля 2020
₽ Билеты: 600-1300 ₽