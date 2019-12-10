29 декабря на одной сцене соберутся все музыкальные коллективы Тульского «Эрмитажа», чтобы подарить вам Большой Новогодний Концерт!

В программе:

шоу барабанщиков Crazy Army Drum Show

ансамбль русской песни Нины Богомоловой

струнный ансамбль El Classic

группа «Билет на М.А.Р.С.»

позитив-бенд Jazzophrenia

кроссовер-ансамбль Red Sparrow Band

Вас ждёт только качественная музыка, розыгрыш призов и атмосфера новогоднего веселья!



Стоимость: 300−500 р. Бронирование мест по тел. 71−67−68.