Новогодний хоровод
На площадке возле Тульского цирка пройдет традиционный флешмоб — «Большой новогодний хоровод».
На площадке возле цирка пройдут праздничные мероприятия. Зрители увидят выступление силача, воздушных гимнастов, виртуозных мотоциклистов, а также главных звезд манежа – цирковых животных!
Вести праздничное мероприятие будут Дед Мороз и Снегурочка. Они поздравят всех участников праздника с наступающим Новым годом и разыграют билеты на представление в цирк! Завершится праздник масштабным новогодним хороводом!
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 96
28 декабря 2019, суббота
15:00
8 января, среда 17:00
₽ Билеты: 700-2100 ₽
31 января - 1 февраля 2020
₽ Билеты: 600-1300 ₽
24 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
7 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
25 января, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
17 января, пятница 20:00
₽ Билеты: 700 ₽