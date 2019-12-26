На площадке возле Тульского цирка пройдет традиционный флешмоб — «Большой новогодний хоровод».

На площадке возле цирка пройдут праздничные мероприятия. Зрители увидят выступление силача, воздушных гимнастов, виртуозных мотоциклистов, а также главных звезд манежа – цирковых животных!

Вести праздничное мероприятие будут Дед Мороз и Снегурочка. Они поздравят всех участников праздника с наступающим Новым годом и разыграют билеты на представление в цирк! Завершится праздник масштабным новогодним хороводом!

Вход свободный.