Тротуарная вечеринка
На территории новых торговых рядов (ул. Советская, д. 13) пройдет тротуарная вечеринка. Необычная вечеринка приурочена к завершению проекта реставрации старинных вывесок «Вспомнить все».
В Туле такого никогда не было: горожане собрали деньги на реставрацию старинных вывесок, помогли профессиональным реставраторам на строительных лесах, а теперь настало время шумно отпраздновать прямо под вывесками!
Представители Тульского историко-архитектурного музея расскажут про то, как собрали космическую сумму в 430 000 рублей за несколько месяцев, сколько отзывчивых людей помогло. Вместе с гостями под фанфары разрежут ленточку, выпьют горячительного и сфотографируются со всей красотой.
Где и когда?
Тула, Советская ул., д.13
28 декабря 2019, суббота
18:00
8 января, среда 17:00
₽ Билеты: 700-2100 ₽
31 января - 1 февраля 2020
₽ Билеты: 600-1300 ₽
24 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
7 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
25 января, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
17 января, пятница 20:00
₽ Билеты: 700 ₽