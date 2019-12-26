На территории новых торговых рядов (ул. Советская, д. 13) пройдет тротуарная вечеринка. Необычная вечеринка приурочена к завершению проекта реставрации старинных вывесок «Вспомнить все».

В Туле такого никогда не было: горожане собрали деньги на реставрацию старинных вывесок, помогли профессиональным реставраторам на строительных лесах, а теперь настало время шумно отпраздновать прямо под вывесками!



Представители Тульского историко-архитектурного музея расскажут про то, как собрали космическую сумму в 430 000 рублей за несколько месяцев, сколько отзывчивых людей помогло. Вместе с гостями под фанфары разрежут ленточку, выпьют горячительного и сфотографируются со всей красотой.