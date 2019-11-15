В Concert Hall пройдет новогодняя вечеринка Summit «Новогодний беспредел» — вечеринка, объединяющая всех подростков Тулы под одной крышей.

Тебя ждёт:

Топовая музыка и полнейший кач от DMC Гаути x Диесто

ТРЭШ-ЗОНА: выпей рыбный коктейль из кефира и огурцов или сделай эпиляцию восковыми полосками, а взамен получи реальные деньги

Зона знакомств: хочешь познакомится — одевай зеленый браслет, не хочешь — красный.

КОНКУРСЫ С ПРИЗАМИ НА ГЛАВНОЙ СЦЕНЕ

Выступления Тульских Артистов с главным призом — записью студийного альбома.

СЛЭМ-TIME (20 минут беспрерывного музыкального треша): «Хлеб», «Дети», Little Big, «Макс Корж» — самые мясные треки этих артистов подряд. Делаем круг, самые смелые влетают в слэм.

И это только малая часть того, что будет на SUMMIT 2 «Новогодний Беспредел».