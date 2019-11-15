Summit
В Concert Hall пройдет новогодняя вечеринка Summit «Новогодний беспредел» — вечеринка, объединяющая всех подростков Тулы под одной крышей.
Тебя ждёт:
- Топовая музыка и полнейший кач от DMC Гаути x Диесто
- ТРЭШ-ЗОНА: выпей рыбный коктейль из кефира и огурцов или сделай эпиляцию восковыми полосками, а взамен получи реальные деньги
- Зона знакомств: хочешь познакомится — одевай зеленый браслет, не хочешь — красный.
- КОНКУРСЫ С ПРИЗАМИ НА ГЛАВНОЙ СЦЕНЕ
- Выступления Тульских Артистов с главным призом — записью студийного альбома.
- СЛЭМ-TIME (20 минут беспрерывного музыкального треша): «Хлеб», «Дети», Little Big, «Макс Корж» — самые мясные треки этих артистов подряд. Делаем круг, самые смелые влетают в слэм.
И это только малая часть того, что будет на SUMMIT 2 «Новогодний Беспредел».
Где и когда?
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
28 декабря 2019, суббота
18:00
15 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
7 января, вторник 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
5 марта, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
15 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
28 декабря, суббота 18:00
₽ Билеты: 400-900 ₽
4 февраля, вторник 19:00
₽ Билеты: 1600-2700 ₽