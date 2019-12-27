Компания Soft Gold – тульские разработки с мировым именем

На фото: Дмитрий Мартынов, начальник отдела техподдержки и тестирования, Дмитрий Зубцов, начальник отдела программирования, Дмитрий Сидоркин, генеральный директор Soft Gold, Мария Губарева, начальник отдела продаж.

Soft Gold в этом году номинировали на национальную премию «Приоритет» в числе лучших IT-компаний страны. Наши земляки создают программы, известные во всем мире!

Тульская компания Soft Gold разрабатывает программное обеспечение, которое используют тысячи предприятий более чем в 120 странах. В 2020 году Soft Gold отмечает 20-летний юбилей, и к этой дате компания подходит с важнейшим достижением – весь 2019 год велись активные работы по созданию программного продукта, функционирующего на всех платформах.

- Весь год нас вела новая надежда, — говорит руководитель Soft Gold Дмитрий Сидоркин. — Перед компанией стояла масштабная задача – сделать нашу программу для просмотра чертежей мультиплатформенной: чтобы она работала на всех операционных системах и на всех мобильных устройствах. Реализация этой задачи заняла целый год, на нее были брошены все силы, было сложно, но мы справились. Надежда оправдалась.

Программные продукты компании Soft Gold — разработки с мировым именем. Кто и для чего их использует, что уникального может предложить компания и как изменится работа с программами от Soft Gold после запуска мобильного приложения, Дмитрий Сидоркин рассказал Myslo.

Для кого?

Soft Gold разрабатывает программные продукты под торговой маркой CADSoftTools для работы с промышленными и строительными чертежами.

– Мы разработали простые и удобные программы для работы с проектно-конструкторской документацией (чертежами, планами, схемами) - говорит Дмитрий. – Например, наша универсальная программа ABViewer. Она поддерживает более 60 2D и 3D - форматов. Позволяет просматривать, редактировать, конвертировать, измерять, печатать DWG и другие CAD файлы, а также 3D-модели и растровые изображения. Вы можете работать как над фрагментом чертежа, так

и над группой файлов.

Мы выпускаем также библиотеки для разработчиков, с мощным инструментарием для создания необходимых решений в тех областях, где требуется обработка, отображение и хранение векторной графики.

Еще одна разработка Soft Gold — программа Inventory, многофункциональный графический редактор, созданный для инженеров-инвентаризаторов и проектировщиков. Она используется во многих БТИ, а также в государственном предприятии кадастра Молдовы.

— Дмитрий, кроме Молдовы, где работают программы от Soft Gold?

– Более чем в 120 странах мира.

Среди наших потребителей — такие компании, как LG HealthCare и Samsung в Корее, Hitachi Power Europe в Германии, Boeing в США, «Вымпелком» (Beeline) и «СеверГазпром» в России и тысячи других.

— Неужели во всем мире у вас нет конкурентов?

– Конечно, есть, и в мире, и в России их немало. Но у нас есть свои преимущества. Прежде всего, это гибкость: мы очень оперативно реагируем на пожелания клиентов, готовы изменять наши продукты под потребности заказчика, лояльны в отношении лицензионной политики. Soft Gold обеспечивает качественную поддержку пользователей по всему миру на разных языках, что тоже важно. Наконец, мы создали на нашем сайте бесплатный сервис, который позволяет конвертировать PDF-файлы в редактируемый формат DWG. Он очень востребован: в месяц им пользуется более 150 000 человек, и многие из них, видя его удобство, в итоге становятся пользователями нашего основного продукта.

Просмотрщик чертежей — теперь в мобильной версии

– В 2019 году ваш основной продукт был адаптирован для работы на мобильных устройствах?

– Да. До сих пор он работал на Windows, но мир меняется, и без мобильных версий уже не обойтись. Наши клиенты хотят просматривать чертежи на смартфонах и планшетах, и значит, мы должны дать им такое решение.В 2019 году мы поставили перед собой цель — адаптировать наши программные продукты под все существующие операционные системы: Linux, Android, iOS, выпустить их в качестве мобильных приложений. Задача была крайне непростой. Наши программисты, у которых не было особого опыта в написании кода для других платформ, учились буквально на ходу — и делали это с огромным удовольствием и энтузиазмом, с искрой в глазах. Я горжусь своими ребятами, которые смогли справиться с поставленной задачей. И это было очень интересно, мы все кайфовали от процесса.

К концу года мы эту задачу решили. У нас уже есть не только работающий прототип, а практически готовое решение, которое в начале 2020 года мы выпустим на рынок.

География расширяется

– Чего еще удалось добиться компании в 2019 году?

– Во-первых, мы существенно доработали библиотеку для трехмерных моделей. И уже получили позитивный отклик от наших клиентов.

Во-вторых, мы адаптировали наш сайт под все типы мобильных устройств и перевели его еще на несколько иностранных языков.

Кроме английского, немецкого, французского, которые у нас уже были, теперь сайт переведен на китайский, корейский, японский и португальский языки.

Для клиентов из разных стран это удобно, им проще покупать там, где говорят на их языке. После перевода сайта на японский у нас появилось больше откликов из Японии.

И наконец, в конце года мы приняли участие в юбилейной национальной премии в области импортозамещения «Приоритет-2019». Лауреатами не стали, но и наше присутствие в номинации «Лучшая IT-компания» наряду с гигантами отрасли — это я считаю успехом.

– К каким целям Soft Gold будет идти в новом году?

– Главная цель — выпустить на рынок мультиплатформенные программы и 3D-библиотеку: она позволит использовать наш код на всех устройствах без покупки дополнительного ПО. То есть теперь мы готовы предложить заказчикам готовое к использованию, объемное решение.

Главное, что мы на правильном пути. Мультиплатформенность отвечает запросам наших клиентов — весь мир пользуется гаджетами

на Android, iOS, и многие технические задачи выполняются на мобильных устройствах. Новые версии наших просмотрщиков, я уверен, быстро найдут своего потребителя и будут востребованы.

Компания Soft Gold

Тула, ул. Морозова, 22.

Тел. (4872) 70−11−25.

cadsofttools.ru

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