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Иван Царевич и Серый Волк 4

Иван Царевич и Серый Волк 4

Страна:
Россия, 2019
 
Премьера:
в РФ 26.12.2019
 
Режиссер:
Дарина Шмидт, Константин Феоктистов
  
Актеры:
Никита Ефремов, Михаил Боярский, Иван Охлобыстин, Равшана Куркова, Сергей Волчков
  
Жанр:
мультфильм, детский, приключения, семейный
  
Продолжительноcть:
88 мин
  

Зима в этом году в тридевятом царстве случилась особенно долгая и холодная. Прямо, как в прошлом году. И как в позапрошлом. Но, вот, пришла весна. Точнее — почти пришла. С вьюгой, морозами и снегом. Как обычно. И совсем было загрустили наши герои — Иван, Василиса, Серый Волк и Царь-батюшка, если бы вместе с почти-весной, не пришла новость - в Трисемнадцатом царстве пройдет ежегодный всесказочный конкурс песни. В прошлом году там победил хомяк Жорж, а чей голос окажется круче на этот раз? Царь решил, что Тридевятое царство будет представлять Кот-ученый. Не один все же мультфильм прошли вместе, да и все равно он про книги забыл, орет, точнее, поет целыми днями на крышах, как и положено коту в марте. И, конечно, вся компания во главе с Иваном и Волком отправляется поддержать пушистого певца. Ведь свои нужны рядом. А то шоу-бизнес — настоящий серпентарий, и кто знает, какие темные силы стоят за коварными соперниками и их стремлением стать звездой.

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