Возрождая старые традиции: «Венев хлеб» — просто вкусно!

Не знаете чем побаловать себя в канун Нового года (и не только)? «Венев хлеб» знает, чем удивить даже самых привередливых сладкоежек.

Предприятие «Венев хлеб» имеет огромный опыт в производстве хлеба (более 20 лет). Специалисты тщательно соблюдают традиции и качество производства хлеба по ГОСТам СССР. Именно поэтому предприятие «Венев хлеб» — это настоящий вкус детства! Производство все время расширяется: закупается новое оборудование, растет ассортимент. Сегодня у предприятия сеть своих магазинов и торговых павильонов на территории Тульской, Рязанской, Калужской, Московской областях и в городе Москве. У предприятия «Венев хлеб» репутация надежного поставщика. Предприятие осуществляет поставки хлеба в школы, детские сады и больницы Тулы; сам хлеб имеет герметичную упаковку и этикетку со штрих-кодом.

Вся продукция имеет надлежащим образом заверенные сертификаты и декларации о соответствии согласно п. 7 ст. 17 Федерального Закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»

Подарите себе и близким необычные сладости от предприятия «Венев хлеб» к Новому году. Отдохните от традиционных наборов конфет и шоколадных Дедов Морозов! Предприятие «Венев хлеб» предлагает вам невероятные лакомства — кексы (творожные и с изюмом) и классическая яблочная шарлотка.

В производстве лакомств используются только натуральные ингредиенты. Усилители вкуса и химические красители — не в правилах производителя! Именно поэтому настоящий вкус кексов и яблочной шарлотки отлично впишется в ваш новогодний стол. И не только! К примеру, яблочная шарлотка подарит теплое осеннее настроение в любое время года. Но и рядом с вашим фирменным оливье будет смотреться ох как выигрышно!

Спешите приобрести натуральные кексы и шарлотки производства «Венев хлеб».

Генеральный Директор предприятия Колмыков Юрий Алексеевич и коллектив нашей организации «Венев Хлеб» сердечно поздравляют туляков и жителей области с наступающим Новым 2020 годом! Пусть на вашем столе всегда будет изобилие и аромат горячего хлеба наполнит ваш дом!

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