Возрождая старые традиции: «Венев хлеб» — просто вкусно!
Не знаете чем побаловать себя в канун Нового года (и не только)? «Венев хлеб» знает, чем удивить даже самых привередливых сладкоежек.
Вся продукция имеет надлежащим образом заверенные сертификаты и декларации о соответствии согласно п. 7 ст. 17 Федерального Закона
от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»
Подарите себе и близким необычные сладости от предприятия «Венев хлеб» к Новому году. Отдохните от традиционных наборов конфет и шоколадных Дедов Морозов! Предприятие «Венев хлеб» предлагает вам невероятные лакомства — кексы (творожные и с изюмом) и классическая яблочная шарлотка.
В производстве лакомств используются только натуральные ингредиенты. Усилители вкуса и химические красители — не в правилах производителя! Именно поэтому настоящий вкус кексов и яблочной шарлотки отлично впишется в ваш новогодний стол. И не только! К примеру, яблочная шарлотка подарит теплое осеннее настроение в любое время года. Но и рядом с вашим фирменным оливье будет смотреться ох как выигрышно!
Спешите приобрести натуральные кексы и шарлотки производства «Венев хлеб».
Генеральный Директор предприятия Колмыков Юрий Алексеевич и коллектив нашей организации «Венев Хлеб» сердечно поздравляют туляков и жителей области с наступающим Новым 2020 годом! Пусть на вашем столе всегда будет изобилие и аромат горячего хлеба наполнит ваш дом!
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