Костюмированный конкур

В конно-спортивном комплексе «Макларен» пройдут новогодние соревнования по конкуру. Юные участники поборются за кубок Деда Мороза. В программе соревнований конкур для опытных и начинающих наездников на маршрутах 40 см, 60 см, 80 см, 90−100 см.

Вход свободный.