Костюмированный конкур
В конно-спортивном комплексе «Макларен» пройдут новогодние соревнования по конкуру. Юные участники поборются за кубок Деда Мороза. В программе соревнований конкур для опытных и начинающих наездников на маршрутах 40 см, 60 см, 80 см, 90−100 см.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, Ленинский р-н, д.Большая Еловая, 113
28 декабря 2019, суббота
11:00
15 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
7 января, вторник 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
5 марта, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
15 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
28 декабря, суббота 18:00
₽ Билеты: 400-900 ₽
4 февраля, вторник 19:00
₽ Билеты: 1600-2700 ₽