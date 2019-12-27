28 и 29 декабря в большом атриуме ТРЦ «Макси» состоится 15-й новогодний дизайн-маркет конфетти. Для посетителей откроется большой маркет новогодних подарков с невероятным изобилием украшений, вкусностей, домашнего декора, натуральной косметики напрямую от мастеров и дизайнеров Тулы. Мы соберем все самые интересные, красивые и особенные подарки сразу в одном месте.

С 10.00 до 21.00 гостей ждет новогодняя атмосфера, множество праздничных сюрпризов, фотозона, музыка и развлечения для детей и взрослых. Каждый пришедший получит заряд вдохновения и отличного настроения.

Вход свободный