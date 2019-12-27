Новогодний дизайн-маркет «Конфетти»
28 и 29 декабря в большом атриуме ТРЦ «Макси» состоится 15-й новогодний дизайн-маркет конфетти. Для посетителей откроется большой маркет новогодних подарков с невероятным изобилием украшений, вкусностей, домашнего декора, натуральной косметики напрямую от мастеров и дизайнеров Тулы. Мы соберем все самые интересные, красивые и особенные подарки сразу в одном месте.
С 10.00 до 21.00 гостей ждет новогодняя атмосфера, множество праздничных сюрпризов, фотозона, музыка и развлечения для детей и взрослых. Каждый пришедший получит заряд вдохновения и отличного настроения.
Вход свободный
Где и когда?
Тула, Пролетарская ул., 2
28 декабря 2019, суббота
10:00
29 декабря 2019, воскресенье
10:00
8 января, среда 17:00
₽ Билеты: 700-2100 ₽
31 января - 1 февраля 2020
₽ Билеты: 600-1300 ₽
24 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
7 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
25 января, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
17 января, пятница 20:00
₽ Билеты: 700 ₽