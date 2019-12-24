Новогодние кошки супершоу
В ТРЦ «Макси» пройдет новогодняя выставка кошек. За три дня на выставке будут представлены разные породы кошек со всего мира. Гостей ждут яркие монопородные шоу:
- Британская,
- Шотландская,
- Мейн-Кун,
- Бенгальская,
- Сфинкс
- Шоу аборигенных пород.
Стоимость: 100 р.
Где и когда?
Тула, Пролетарская ул., 2
28 декабря 2019, суббота
11:00
29 декабря 2019, воскресенье
11:00
30 декабря 2019, понедельник
11:00
8 января, среда 17:00
₽ Билеты: 700-2100 ₽
31 января - 1 февраля 2020
₽ Билеты: 600-1300 ₽
24 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
7 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
25 января, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
17 января, пятница 20:00
₽ Билеты: 700 ₽