Новогодние кошки супершоу

В ТРЦ «Макси» пройдет новогодняя выставка кошек. За три дня на выставке будут представлены разные породы кошек со всего мира. Гостей ждут яркие монопородные шоу:

Британская,

Шотландская,

Мейн-Кун,

Бенгальская,

Сфинкс

Шоу аборигенных пород.

Стоимость: 100 р.