Новогодняя игра по мини-футболу: «Stim окна» - «Экспресс офис»
В Спортивном комплексе «ТулГУ» жителей и гостей города Тула ждет встреча главных фаворитов Суперлиги мини-футбола Тульской области. Обе команды занимают первую и вторую строчку в турнирной таблице. Игра будет транслироваться в сообществе Ассоциации мини-футбола Тульской области.
Перед игрой на разогреве выступит творческий коллектив барабанщиков.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, просп. Ленина, 84А
29 декабря 2019, воскресенье
10:45
19 января, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
4 февраля, вторник 19:00
₽ Билеты: 1600-2700 ₽
24 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
8 января, среда 12:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
7 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
31 января - 1 февраля 2020
₽ Билеты: 600-1300 ₽