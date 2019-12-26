Новогодняя игра по мини-футболу: «Stim окна» - «Экспресс офис»

В Спортивном комплексе «ТулГУ» жителей и гостей города Тула ждет встреча главных фаворитов Суперлиги мини-футбола Тульской области. Обе команды занимают первую и вторую строчку в турнирной таблице. Игра будет транслироваться в сообществе Ассоциации мини-футбола Тульской области.

Перед игрой на разогреве выступит творческий коллектив барабанщиков.

Вход свободный.