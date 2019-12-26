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Новогодняя игра по мини-футболу: «Stim окна» - «Экспресс офис»

Новогодняя игра по мини-футболу: «Stim окна» - «Экспресс офис»

В Спортивном комплексе «ТулГУ» жителей и гостей города Тула ждет встреча главных фаворитов Суперлиги мини-футбола Тульской области. Обе команды занимают первую и вторую строчку в турнирной таблице. Игра будет транслироваться в сообществе Ассоциации мини-футбола Тульской области.

Перед игрой на разогреве выступит творческий коллектив барабанщиков.

Вход свободный.

 

Где и когда?
Физкультурно-оздоровительный комплекс ТулГУ
29 декабря 2019, воскресенье
10:45
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Касса
Реми Уильямс (USA, Вокал)
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19 января, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
Стас Пьеха
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4 февраля, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1600-2700 ₽
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24 апреля, пятница 20:00
Место проведения уточняется
 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
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8 января, среда 12:00
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 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
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 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
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 ₽  Билеты: 600-1300 ₽
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