Выходные в Туле: 19-21 апреля

На выходных можно заглянуть в театральное закулисье на «Библионочи», попасть на рок, хип-хоп и стенд-ап концерты, отведать блюда из лука и пообщаться с Владимиром Познером.

Акция «Библионочь»

Книжный фестиваль «Библионочь» пройдет 20 апреля, в субботу. В этот раз он приурочен к Году театра, поэтому практически все мероприятия будут погружать в атмосферу театрального закулисья.

13 библиотек Тулы

В программе: выступления театральных коллективов, мастер-классы по гриму, театральный буфет, краткие курсы актерского мастерства. Подробнее в афише.

Творческий индустриальный кластер «Октава»

20.00−21.00

Гости кластера в лектории библиотеки смогут пообщаться с писателем, журналистом и знатоком тайн тульских улиц Сергеем Гусевым. А в детском зале педагог, одна из создательниц книжного магазина «Корней Иванович» и организатор фестиваля «ЛитераТула» Евгения Губская почитает с детьми книги, главные герои которых — тоже книги!

Музей купеческого быта в Епифани

18.00−20.00

В программе: литературно-историческая гостиная «Епифанские шлюзы» Андрея Платонова и история строительства Ивановской водной системы, выставка книг из фондов епифанской библиотеки, викторина на знание русских классиков XVIII—XX вв. еков. знакомство с современными театральными постановками по повести «Епифанские шлюзы», чаепитие с дегустацией варенья из епифанского погреба.

Фестивали

Когда: 20 апреля, суббота, 8.00, торжественное открытие в 10.50

Где: Центральная площадь, Епифань, Тульская обл., Музей купеческого быта, пос. Епифань, ул. Кимовская, 8

Вход свободный.

В субботу в Епифани пройдет ежегодный фестиваль «Сад-Палисад». В этом году фестиваль будет посвящен традиционной овощной культуре — луку. Весь день на площади будет работать ярмарка саженцев садовых растений. В музее Купеческого быта гостей ждут мастер-классы по выращиванию растений, зона стрельбы из лука и встреча с Геннадием Малаховым. Посетители смогут попробовать множество блюд из лука, а завершится праздник дегустацией огромного пирога. Полная программа доступна в афише.

Концерты

Когда: 21 апреля, воскресенье, 19.00

Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2

Цена: 1000−3000 р.

В воскресенье на сцене Городского концертного зала выступит «Моральный кодекс». На весеннем рок-шоу легендарный столичный коллектив порадует поклонников своими хитами. Музыканты группы — невероятные профессионалы, способные создавать чистые и яркие инструментальные мелодии: виртуозные атональные гитарные соло, нанизанные на жёсткую риффовую основу, и все это идет вместе с очень индивидуальной, ни на кого не похожей манерой вокалиста Сергея Мазаева. Все эти качества очень хорошо переданы в легендарном альбоме «Сотрясение мозга» 1990 года.

Когда: 21 апреля, воскресенье, 19.00

Где: Backstage club, Тула, г. Тула, ул. Демидовская, д. 179.

Цена: 1300−2500 р.

В воскресенье на сцене нового тульского клуба BACKSTAGE выступит легенда российского хип-хопа GUF вместе со своей командой. На своем концерте артист представит проверенные временем легендарные композиции и абсолютно новые хиты. Широкую известность артист получил после создания группы Centr в 2004 году. Спустя несколько лет успешной карьеры группа распалась и Алексей продолжил сольную карьеру. В последнее время Алексей становится частым героем светских хроник из-за недавних отношений с Кети Топурией — вокалисткой группы A'Studio.

Когда: 20 апреля, суббота, 20.00

Где: М2, рок-клуб, Тула, ул. Октябрьская, 306

Цена: 800−1000 р.

В субботу в рок-клубе M2 пройдет юбилейный концерт группы «Гран-Куражъ» в честь 15-летия на сцене. Поклонники увидят нового вокалиста группы Петра Елфимова, которого команда представила в ноябре 2018 г., и услышат новые композиции в его исполнении. В большой праздничной программе будут все любимые песни и хиты коллектива и, конечно же, фирменная непередаваемая атмосфера!

Когда: 20 апреля, суббота, 19.00

Где:Дворец культуры, ОАО Туламашзавод, Тула, улица Демидовская, 52

Цена: от 1000 р.

В субботу в Туле выступит автор хитов «Незабудка» и «Мокрые кроссы» Тима Белорусских. 20-летний Тимофей из Минска, известный под псевдонимом Тима Белорусских обрел невероятную популярность в 2018. Он проснулся знаменитым после того как выпустил трек, в котором поет как он «мокрый насквозь до глубины души» идет к ней в «мокрых кроссах». Именно этот ролик, возглавил чарты Яндекс.Музыки и собрал сотни тысяч просмотров на YouTube.

Фанаты смогут вживую услышать самые популярные на сегодняшний день хиты радио и интернета «Мокрые кроссы», «Незабудка», «Витаминка»!

Когда: 20 апреля, суббота, 19.00

Где:"Ирландец", паб, Тула, улица Вильямса, 14

Цена: 300 р., бронь столиков по телефону: 57−01−08

На сцене рок-паба «Ирландец» пройдет большой панк-рок концерт Peterpan the band при участии Аптека № 37 и Orange keep. Поклонников ждет громкое шоу, презентация новых песен и старые добрые хиты.

Peterpan the band — пожалуй, самая колоритная русско-язычная рок-группа в жанре блюз-рок/хард-рок. В разное время в состав группы входили музыканты из «Короля и Шута», «Кукрыниксов», «Ленинграда», «Аквариума» и др., а так же заслуженный артист России солист Мариинского театра Евгений Никитин.

Отличительная черта группы мощные риффы стил-гитары, виртуозная губная гармошка и смелые и задорные тексты на русском языке.

Вечеринки

Когда: 19 апреля, пятница, 19.00

Где: «Пряности и Радости», ресторан, Тула, улица Октябрьская, 1д

Цена: 1500 р. в стоимость включены закуски, напитки и шоу.

В пятницу проект тематических вечеринок Partytime24 приглашает отметить свой юбилей в ресторан «Пряности и Радости». Одним из ярких моментов вечера станет выступление комика из шоу Stand up на ТНТ Ивана Усовича. Также гостей праздника ждет море сладостей и веселья. Организаторы готовят для гостей суперпрограмму с ведущим, выступлениями артистов и диджея, подарками и сюрпризами. На входе каждый гость получит приветственный напиток.

Когда: 21 апреля, воскресенье, 16.00

Где:"Типография", культурный центр, Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

Цена: Стоимость: 200 р., вход свободный — тем, кто приобрел футболку и оплатил мастер-класс Германа Ромазанова (стоимость мастер-класса 1000−1500 р.)

В воскресенье в «Типографии» пройдет легендарная вечеринка Tula House Jam для любителей хаус музыки и тульских танцоров. Талантливые тульские танцоры сразятся в танцевальных баттлах, в которых будут по очереди импровизировать на одном танцполе. Все желающие могут принять участие в мастер-классе от участника проекта «Танцы», Германа Ромазанова.

Лекции

Когда: 20 апреля, суббота, 19.00

Где: Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского

Тула, проспект Ленина, 51

Цена: 2000−7000 р.





В субботу в Тулу приезжает одна из самых ярких фигур в российской и американской журналистике Владимир Познер. В Тульской филармонии он проводит свой творческий вечер. Встреча будет состоять из двух частей. В первой части Владимир Познер поделится своими взглядами на современные проблемы российского общества, во второй части он перейдет к общению со зрителями — все желающие смогут задать свои вопросы журналисту и обсудить интересующую тему.

События

Когда: 20 апреля, суббота, 10.00

Где:"Макси", торгово-развлекательный центр, Тула, Пролетарская ул., 2

Цена: взрослые — 150 р., дети- 100 р.

На выходных в ТРЦ «Макси» пройдет международная выставка кошек, организованная Тульским клубом любителей кошек «МИКС». Посетители выставки увидят 10 лучших представителей разных категорий: юниор, кастрат, ветеран, домашний (беспородный) и др.

Также в оба выставочных дня будут показаны ринги молодых и взрослых и монопородное шоу.

Когда: 20 апреля, суббота, 11.00

Где:"Искра", молодежное пространство, Тула, Советская улица, 11

Вход свободный.

В городском пространстве «Искра» эта суббота будет посвящена самым разным хобби. Здесь на полках затаились редкие авторские книжки, на столах ждет выпечка ручной работы, а на прилавках найдутся десятки милых и оригинальных мелочей.

На территории будет работать выставка раритетных ЗАЗ 1961−1994 гг. выпуска, где будет представлено свыше 20 классических моделей машин.

Посетители смогут полакомиться тульским чаем с пряником. Также в программе выступления артистов из театра «Мюсли» и Студии творческого развития MeTime Studio.

Театр

Когда: 21 апреля, воскресенье, 18.30

Где: Тульский академический театр драмы, г. Тула, пр. Ленина, д. 34-а

Цена: 400−800 р.

Зрители увидят настоящую итальянскую комедию с присущим ей колоритом: сицилийские мафиози, атмосфера курортного городка, карнавальность, туристы и любовь.

Обаятельные и нестрашные мафиози влюбляются, ссорятся и ревнуют под музыкальные ритмы 80-х.

Две семьи решили породниться, поженив своих детей, но посреди помолвки вдруг выясняется, что невеста несвободна… Синьор, за которого она была просватана с детства и которого все считали умершим, — неожиданно воскрес!

Когда: 20 апреля, суббота, 18.30, 21 апреля, воскресенье, 12.00

Где: Тульский академический театр драмы, г. Тула, пр. Ленина, д. 34-а

Цена: 400−800 р., 250 р.

Белая комедия по одноименной повести Леонида Зорина во многом напоминает знаменитый фильм, снятый в Действие спектакля происходит в Москве 50-х годов в коммунальной квартире у Покровских ворот. Между ее жителями кипят нешуточные страсти. Если вы развелись, и ваша бывшая жена снова вышла замуж — это еще не значит, что вы свободны. Если вы пригласили девушку на свидание, и она пришла, это еще не значит, что она будет вашей. Но если при этом ваш сосед по коммуналке — аспирант Костик, то можете быть уверены — все будет хорошо!

Детям

Когда: 21 апреля, воскресенье, 12.00 для детей старше 5 лет, 15.00 для детей старше 8 лет

Где: Октава, творческий индустриальный кластер, Тула, улица Каминского, 24

Цена: 200 р.

В воскресенье в «Октаве» пройдет мастер-класс по изготовлению поп-ап открытки, который знакомит детей с русским авангардом в доступной игровой форме. Что такое поп-ап? Это создание картинок, которые становятся объемными, стоит лишь раскрыть страницу.

Посетителям мастер- класса будет предложено несколько шаблонов поп-ап конструкций, из которых можно выбрать ту, которая наиболее полно отобразит ваш творческий замысел.

Когда: 21 апреля, воскресенье, 12.00

Где: «Джунгли Парк», Тула, улица Путейская 5, 2 корпус

Цена: 700 — безмилит, 300 р. за час

В воскресенье семейный парк активного отдыха «Джунгли Парк» приглашает все дружные и сплоченные семьи принять участие в веселых стартах и побороться за главный приз и звание «СуперСемейка». Принять участие у состязаниях могут семьи в любом составе, возраст детей от 4 до 12 лет.

Претендентов на победу ждут увлекательные испытания где каждая семья сможет проявить свои спортивные и творческие таланты, ловкость, умение быть командой. Завершится мероприятие шоу-парадом ростовых кукол.

Выставки

Когда: 20 апреля, суббота, 12.00

Где: Тульский Кремль, музей, Тула, Кремль

Вход свободный, требуется предварительная запись по тел. (8−4872) 77−49−34.

Мероприятие представляет собой сочетание городского и музейного квестов. Захватывающий квест от музея «Тульский кремль» подойдет всем, кто хочет проверить свою смекалку, скорость мышления и передвижения, а отчасти и знания.

От участников потребуется телефон с доступом к интернету, активность и отличное настроение.

Когда: 19−21 апреля, пятница-воскресенье, 10.00

Где: Музей П. Н. Крылова , Тула, улица Кутузова, 10

Цена: взрослые — 100 руб., пенсионеры РФ — 40 руб., студенты (очная форма обучения) — 70 руб., дети до 16 лет — бесплатно.

Гости увидят живописные работы на военную тему, выполненные художником Порфирием Крыловым, и репродукции плакатов творческого коллектива «Кукрыниксы» Михаила Куприянова и Николая Соколова. Плакаты, созданные ими в период Великой Отечественной войны, составили отдельную страницу в истории их творчества. Своим искусством мастера призывали на борьбу с фашистскими захватчикам, придавали сил бойцам на фронте и труженикам тыла.

Когда: 20 апреля, суббота, 14.00

Где: Выставочный зал объединения «Историко-краеведческий музей"

Тула, Красноармейский проспект, 16

Цена: взрослые- 130 руб., пенсионеры РФ — 60 руб., студенты (очная форма обучения) — 70 руб., дети до 16 лет — бесплатно

В субботу в Выставочном зале откроется II-я межрегиональная выставка стендовых моделей и военно-исторической миниатюры «Тульское противостояние», посвященная 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

На выставке будет представлено более 150 работ моделистов различной возрастной категории из многих городов России, а также моделистов из Германии и Норвегии.

А что в кино

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

Когда: 19 апреля, пятница, 12.00

Где: Майский, Тула, ул. 9 мая, 1-а

Вход свободный.

В ретрокинотеатре «Майский» пройдут показы военного из программы фестиваля имени Юрия Озерова. Зрители увидят документальные и игровые фильмы о войне, созданные российскими и иностранными режиссерами. Полное расписание показов доступно в афише.

Цена: от 140 р.

В прокат выходит российская комедия с участием нашего земляка Владимира Машкова. Актер предстает в роли влиятельного банкира, который делает все возможное, чтобы не делиться имуществом со своими незаконнорожденными сыновьями. Но когда его лишают всех денег, выясняется, что помочь ему могут только они…

Чтобы вернуть себе состояние, миллиардер будет вынужден пойти на ограбление собственного банка в Монте-Карло. А для этого ему придется выполнить еще более сложную задачу: вернуть доверие выросших без отца детей…

Желаем вам прекрасного отдыха и напоминаем, что остальные события доступны на Myslo/Afisha, а купить билеты можно в Myslo-кассе.