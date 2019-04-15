На сцене рок-паба «Ирландец» пройдет большой панк-рок концерт Peterpan the band при участии Аптека № 37 и Orange keep.

Peterpan the band — пожалуй, самая колоритная русско-язычная рок-группа в жанре блюз-рок/хард-рок. Отличительная черта группы мощные риффы стил-гитары, виртуозная губная гармошка и смелые и задорные тексты на русском языке.



При поддержке тульских групп: «Аптека № 37» и OrangeKeep.

На концерте поклонников ждет громкое шоу, презентация новых песен и старые добрые хиты.

Стоимость: 300 р. Бронь столиков по телефону: 57−01−08

Peterpan the band — питерский хард-рок коллектив во главе с Юрием Шацким из г. Алексин. На сцене с 2004 года. Авторы бОльшего числа саундтреков к игре Postal 3.

Вокально-панк-инструментальный ансамбль «Аптека № 37» создал такие хиты как: «А что они ваще играют», «Точно, где-то я их слышал» и «Про сантехника они же поют?».

Еnergy rock* группа Orange keep была образована в начале лета 2017 года. Название переводится с английского как «насыщенный оранжевым настроением», о чем говорят лирические, романтические и позитивные стихи.На счету у музыкантов 2 релиза (скоро выходит третий), а также множество участий в рок-фестивалях.