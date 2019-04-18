афиша
афиша
Регистрация
Хобби суббота

Хобби суббота

В городском пространстве «Искра» эта суббота будет посвящена самым разным хобби. Здесь на полках затаились редкие авторские книжки, на столах ждет выпечка ручной работы, а на прилавках найдутся десятки милых и оригинальных мелочей.

На территории будет работать выставка раритетных ЗАЗ 1961−1994 гг. выпуска, где будет представлено свыше 20 классических моделей машин.


Посетители смогут полакомиться тульским чаем с пряником. Также в программе выступления артистов из театра «Мюсли» и Студии творческого развития MeTime Studio.

Вход свободный.

Где и когда?
Искра, молодежное пространство
Тула, Советская улица, 11
20 апреля 2019, суббота
11:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.