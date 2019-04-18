Хобби суббота

В городском пространстве «Искра» эта суббота будет посвящена самым разным хобби. Здесь на полках затаились редкие авторские книжки, на столах ждет выпечка ручной работы, а на прилавках найдутся десятки милых и оригинальных мелочей.

На территории будет работать выставка раритетных ЗАЗ 1961−1994 гг. выпуска, где будет представлено свыше 20 классических моделей машин.



Посетители смогут полакомиться тульским чаем с пряником. Также в программе выступления артистов из театра «Мюсли» и Студии творческого развития MeTime Studio.

Вход свободный.