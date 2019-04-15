В рок-клубе M2 пройдет юбилейный концерт группы «Гран-Куражъ» в честь 15-летия на сцене.

Поклонников ждет большая праздничная концертная программа, все любимые песни и хиты коллектива и, конечно же, фирменная непередаваемая атмосфера!





Также именно на этом уникальном концерте поклонники увидят нового вокалиста группы Петра Елфимова, которого команда представила в ноябре 2018 г., и услышат новые композиции в его исполнении!

Стоимость: 800−1000 р.