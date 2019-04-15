афиша
афиша
Регистрация
Гран-Куражъ

Гран-Куражъ

В рок-клубе M2 пройдет юбилейный концерт группы «Гран-Куражъ» в честь 15-летия на сцене.

Поклонников ждет большая праздничная концертная программа, все любимые песни и хиты коллектива и, конечно же, фирменная непередаваемая атмосфера!



Также именно на этом уникальном концерте поклонники увидят нового вокалиста группы Петра Елфимова, которого команда представила в ноябре 2018 г., и услышат новые композиции в его исполнении!

Стоимость: 800−1000 р.

Где и когда?
М2, рок-клуб
Тула, ул. Октябрьская, 306
20 апреля 2019, суббота
20:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.