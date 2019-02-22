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GUF

GUF

На сцене BACKSTAGE выступит легенда российского хип-хопа GUF вместе со своей командой. На своем концерте артист представит проверенные временем легендарные композиции и абсолютно новые хиты.

Алексей Сергеевич Долматов более известный под сценическим псевдонимом Guf — российский рэп-исполнитель, сооснователь (совместно с Принципом) и участник группы CENTR. Сооснователь лейбла «ЦАО Records», основатель лейбла «ZM Nation». Обладатель премий RMA, Rock Alternative Music Prize и других.

Широкую известность артист получил после создания группы Centr в 2004 году. Спустя несколько лет успешной карьеры группа распалась и Алексей продолжит сольную карьеру. В 2010 году вышел совместный альбом GUFa и Басты под названием «Баста/Гуф», который был представлен на большом концерте в «Зелёном театре» в Москве. В 2016 году группа Centr выпускает альбом «Система», после чего вновь распадается.

Где и когда?
Backstage club
Тула, г. Тула, ул. Демидовская, д. 179.
21 апреля 2019, воскресенье
19:00
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