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Сад-Палисад

Сад-Палисад

В Епифани пройдет ежегодный фестиваль «Сад-Палисад». В этом году фестиваль будет посвящен традиционной овощной культуре — луку.

Торжественное открытие фестиваля состоится в 10.50

Программа фестиваля

 г. Епифань

8:00−15.00 Ярмарка семян и саженцев садовых растений (Красная площадь Епифани)

10.50−11.00 Торжественное открытие фестиваля и презентация выставки «Барановские ситцы: наш российский триумф» от Музея-заповедника «Александровская слобода»

10.00−12.10 Школа приусадебного хозяйства с кандидатом сельскохозяйственных наук Игорем Подковыровым из Волгоградского государственного аграрного университета.

10.00 Мастер-класс «Репка-лук, батун, порей — не ленись, сажай скорей!»:
сорта и сортотипы репчатого лука (выбор семенного материала; особенности выращивания для летнего употребления и зимнего хранения, правила посева и посадки в грунт); болезни лука и способы их предотвращения; особенности выращивания зеленого лука в огороде и домашних условиях; наиболее пригодные виды и сорта зеленого лука;
лук ресторанный, батун, порей, медвежий (грунтовое и домашнее выращивание, правила посадки, сбора и приготовления)

11.00 Мастер-класс «Мой луковый цветник»: особенности выращивания декоративных сортов лука в цветниках и правила их размещения; основные сорта и гибриды декоративного лука; уход за луковой клумбой.

Соревнования по сбору лукового урожая и конкурс на звание «Лукового короля».

11.00−14.30 Творческие мастер-классы

  • «Для фреша и смузи!»: осваиваем гравировку по стеклу и наносим на бокалы портреты
  • Чиполлино «Забавные луковки»: мастер Екатерина Зернова научит делать миниатюрные брошки-луковки в технике валяния
  • «Луковые человечки»: воспитанники Кимовской школы-интерната приглашают смастерить мягкие игрушки


11.00−14.30 Фудкорт луковой кухни от поваров детских садов Кимовского района

11.30−14.00 Кулинарное шоу «Луковое счастье»: флешмоб по приготовлению лукового супа и луковых блинчиков на пеньках, луковые угощения

11.00−14.30 Луковый вернисаж: выставка конкурсных работ «Куликовский сувенир», выставка-продажа работ художественных студий и мастеров прикладного творчества, презентация модных костюмов на луковую тему

11.00−14.00 «Стрельба из лука и не только»: соревнования по стрельбе из лука и в луковые мишени, изготовление метательного орудия

12.00−13.00 Соревнования семейных команд «Епифанский палисад»

12.30−14.00 Встреча с Геннадием Малаховым «Доброго здоровичка!». Кулинарные вопросы и советы от известного пропагандиста здорового образа жизни

14.30−15.00 Награждение победителей конкурсной программы и презентация новой темы фестиваля «Сад-Палисад» 2020 года

15.00 Дегустация «Суперпирога»

Из Тулы отправляется экскурсионный автобус. Запись по тел.:+7 (4872) 36-28-34

Стоимость: 200 р., на некоторых мастер-классах требуется дополнительная оплата. Телефон для справок: +7 (48735) 7 22 65.

Где и когда?
Музей купеческого быта
Епифань, Тульская обл., пос. Епифань, ул. Кимовская, 8
20 апреля 2019, суббота
10:50
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Епифань
Епифань, Кимовский район
20 апреля 2019, суббота
08:00
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