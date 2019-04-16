В Епифани пройдет ежегодный фестиваль «Сад-Палисад». В этом году фестиваль будет посвящен традиционной овощной культуре — луку.

Торжественное открытие фестиваля состоится в 10.50

Программа фестиваля

г. Епифань

8:00−15.00 Ярмарка семян и саженцев садовых растений (Красная площадь Епифани)



10.50−11.00 Торжественное открытие фестиваля и презентация выставки «Барановские ситцы: наш российский триумф» от Музея-заповедника «Александровская слобода»



10.00−12.10 Школа приусадебного хозяйства с кандидатом сельскохозяйственных наук Игорем Подковыровым из Волгоградского государственного аграрного университета.



10.00 Мастер-класс «Репка-лук, батун, порей — не ленись, сажай скорей!»:

сорта и сортотипы репчатого лука (выбор семенного материала; особенности выращивания для летнего употребления и зимнего хранения, правила посева и посадки в грунт); болезни лука и способы их предотвращения; особенности выращивания зеленого лука в огороде и домашних условиях; наиболее пригодные виды и сорта зеленого лука;

лук ресторанный, батун, порей, медвежий (грунтовое и домашнее выращивание, правила посадки, сбора и приготовления)



11.00 Мастер-класс «Мой луковый цветник»: особенности выращивания декоративных сортов лука в цветниках и правила их размещения; основные сорта и гибриды декоративного лука; уход за луковой клумбой.



Соревнования по сбору лукового урожая и конкурс на звание «Лукового короля».



11.00−14.30 Творческие мастер-классы

«Для фреша и смузи!»: осваиваем гравировку по стеклу и наносим на бокалы портреты

Чиполлино «Забавные луковки»: мастер Екатерина Зернова научит делать миниатюрные брошки-луковки в технике валяния

«Луковые человечки»: воспитанники Кимовской школы-интерната приглашают смастерить мягкие игрушки



11.00−14.30 Фудкорт луковой кухни от поваров детских садов Кимовского района



11.30−14.00 Кулинарное шоу «Луковое счастье»: флешмоб по приготовлению лукового супа и луковых блинчиков на пеньках, луковые угощения



11.00−14.30 Луковый вернисаж: выставка конкурсных работ «Куликовский сувенир», выставка-продажа работ художественных студий и мастеров прикладного творчества, презентация модных костюмов на луковую тему



11.00−14.00 «Стрельба из лука и не только»: соревнования по стрельбе из лука и в луковые мишени, изготовление метательного орудия



12.00−13.00 Соревнования семейных команд «Епифанский палисад»



12.30−14.00 Встреча с Геннадием Малаховым «Доброго здоровичка!». Кулинарные вопросы и советы от известного пропагандиста здорового образа жизни



14.30−15.00 Награждение победителей конкурсной программы и презентация новой темы фестиваля «Сад-Палисад» 2020 года



15.00 Дегустация «Суперпирога»

Из Тулы отправляется экскурсионный автобус. Запись по тел.:+7 (4872) 36-28-34

Стоимость: 200 р., на некоторых мастер-классах требуется дополнительная оплата. Телефон для справок: +7 (48735) 7 22 65.