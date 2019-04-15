Слуга двух господ
Спектакль из программы гастрольного спецпроекта «Тула-Ижевск. Театры Оружейных столиц России и Год театра», приуроченный к Году Театра в России.
Зрители увидят настоящую итальянскую комедию с присущим ей колоритом: сицилийские мафиози, атмосфера курортного городка, карнавальность, туристы и любовь.
Обаятельные и нестрашные мафиози влюбляются, ссорятся и ревнуют под музыкальные ритмы 80-х.
Две семьи решили породниться, поженив своих детей, но посреди помолвки вдруг выясняется, что невеста несвободна… Синьор, за которого она была просватана с детства и которого все считали умершим, — неожиданно воскрес!
Стоимость: 400−800 р.
Где и когда?
Тула, роспект Ленина, 34а
21 апреля 2019, воскресенье
18:30
23 апреля 2019, вторник
18:30