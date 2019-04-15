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Слуга двух господ

Слуга двух господ

Спектакль из программы гастрольного спецпроекта «Тула-Ижевск. Театры Оружейных столиц России и Год театра», приуроченный к Году Театра в России.

Зрители увидят настоящую итальянскую комедию с присущим ей колоритом: сицилийские мафиози, атмосфера курортного городка, карнавальность, туристы и любовь.

Обаятельные и нестрашные мафиози влюбляются, ссорятся и ревнуют под музыкальные ритмы 80-х.

Две семьи решили породниться, поженив своих детей, но посреди помолвки вдруг выясняется, что невеста несвободна… Синьор, за которого она была просватана с детства и которого все считали умершим, — неожиданно воскрес!

Стоимость: 400−800 р.

Где и когда?
Тульский Государственный академический театр драмы им. М. Горького
21 апреля 2019, воскресенье
18:30
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23 апреля 2019, вторник
18:30
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