Суперсемейка Джунгли

21 апреля семейный парк активного отдыха «Джунгли Парк» приглашает все дружные и сплоченные семьи принять участие в веселых стартах и побороться за главный приз и звание «СуперСемейка».

Претендентов на победу ждут увлекательные испытания где каждая семья сможет проявить свои спортивные и творческие таланты, ловкость, умение быть командой.

Вам предстоит пройти путь через тернистые Джунгли мимо топких болот и взобраться на вершину к победе.

Чемпионы получат очень нужный и полезный подарок — сертификат на 5000 рублей для проведения семейное праздника или Дня рождения в «Джунгли Парке».

В состязания могут принять участие семьи в любом составе, возраст детей от 4 до 12 лет.

В финале праздника всех участников соревнований, болельщиков и конечно посетителей ждет ШОУ-ПАРАД РОСТОВЫХ КУКОЛ.